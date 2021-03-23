Малькевич о наказании для Собчак за рекламу скопинского маньяка: Ситуация перезрела

Коллизия вокруг скопинского маньяка Виктора Мохова, отсидевшего 17 лет за чудовищные преступления против несовершеннолетних, заставила журналиста и общественного деятеля Александра Малькевича поднять вопросы о недопустимости ситуаций, когда преступники получают прибыль от огласки своих преступлений, а также о наказании для журналистов, рекламирующих преступников.

Напомним, журналистка и блогер Ксения Собчак, предположительно заплатившая Мохову несколько миллионов рублей, записала с ним интервью, которое бьет рекорды по популярности и в то же время вызывает огромное возмущение в обществе. Многие политики и общественники пишут жалобы не только в администрацию видеохостинга, на котором появилось скандальное интервью, но и обращаются в правоохранительные органы в связи с тем, что в беседе с Собчак преступник недвусмысленно угрожал одной из своих жертв.

«В США много лет действует закон, запрещающий преступникам получать прибыль от огласки своих преступлений, продавая воспоминания», — рассказал ФАН гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», первый зампред комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

По мнению Малькевича, Общественная палата не должна стесняться быть субъектом законодательных инициатив, она имеет полное право инициировать принятие подобного закона в России.

Но есть еще одна сторона вопроса: моральный облик журналистов, которые не стесняются зарабатывать популярность на антигероях, говорит собеседник ФАН.

«О каком воспитании подрастающего поколения мы можем говорить, когда кругом все строится на хайпе? Когда на телевидение зовут преступников, когда существуют треш-стримы, где в прямом эфире происходит убийство, и это монетизируется? Это необходимо в срочном порядке пресекать», — пишет Малькевич в статье, опубликованной на сайте ОП РФ.

Комментируя ФАН ситуацию вокруг интервью скопинского маньяка, Александр Малькевич отмечает, что дело не только в самой Собчак, которая несомненно заслуживает наказания, но и в том, что сегодня в российской журналистке чрезвычайно размыты границы профессии.

«Да, таким, как Собчак, не место в журналистике, их надо гнать из профессии. Но проблема в том, что такие, как Собчак, и не считают себя журналистами. Все эти стримеры, блогеры и прочее… Поэтому Общественная палата давно предлагала всех популярных блогеров приравнять к СМИ, наделив соответствующими правами и обязанностями. История с Собчак показывает, что ситуация не просто назрела, но давно перезрела. Тех, кто хайпует и поднимает свои рейтинги на подобных интервью, необходимо гнать из журналистики с волчьим билетом», — подчеркнул Александр Малькевич.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин, оценивая эту ситуацию, согласился с предложением главы Союза журналистов России Владимира Соловьева законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ.