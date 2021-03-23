LIVE: Борьба с коррупцией в России — кто кого?

Санкт-Петербург, 23 марта. Во вторник, 23 марта, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Борьба с коррупцией в России — кто кого?».

Борьба с коррупцией в России не останавливается ни на минуту — каждый месяц общество получает известия об аресте высокопоставленных мошенников. Последней такой новостью стал арест губернатора Пензенской области.

По данным следствия, за покровительство компании «Фармация» председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Борис Шпигель передал губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву автомобиль Mercedes Benz V250d, 20 млн рублей наличными и наручные часы фирмы Breguet стоимостью 5,7 млн руб.

Обвинения предъявлены и владельцам компании «Биотэк», которые получали конкурентные преимущества при заключении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных учреждений здравоохранения на поставку и хранение медицинских изделий, лекарств, на контроль их качества — по сути, компании разрешалось поставлять по завышенным ценам препараты и изделия, оплачиваемые из бюджета.

В России за коррупционные преступления в 2020 году осудили более 500 чиновников и свыше 1000 силовиков. Но аресты и приговоры не останавливают коррупционеров. Более того, отсидев лишь часть срока, казнокрады возвращаются на теплые места, используя наработанные связи.

Другой пример — даже благое дело, такое как попытки решить проблему бродячих собак, становится местом приложения коррупционных сил. В России на отлов и стерилизацию бездомных собак тратят больше денег, чем на помощь бездомным людям. При этом не ведется даже примерной статистики смертности от укусов.

Ни в одной цивилизованной стране не принято после отлова отпускать собак назад в городскую среду. Специалисты говорят, что широко разрекламированная программа «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» существует только в странах с высоким индексом коррупции. Дело в том, что эти программы не позволяют добиться главного — сокращения популяции опасных животных, зато стимулируют практически бесконтрольные бюджетные траты.

В рамках эфира мы ответили на вопрос, не пора ли возвращать смертную казнь за коррупционные преступления? Какие изменения в антикоррупционном законодательстве России планируются в ближайшее время?

Как отреагировали чиновники на требование обязательного декларирования как доходов, так и расходов? Стало ли это требование эффективным инструментом борьбы с коррупцией?

Насколько публикация в СМИ видео арестов губернаторов и других высших должностных лиц помогает бороться с коррупцией?

Как стоит относиться к многочисленным зарубежным рейтингам коррупции, в которых Россию оценивают максимально неодобрительно и даже фиксируют негативную динамику? Можно ли доверять таким рейтингам и почему?

Мы выяснили, почему популизм мешает эффективно бороться с опасностью на улицах наших городов? Отчего мы не перенимаем успешный опыт по борьбе с бродячими собаками в Европе и США? Кто виноват в том, что чиновники на местах опасаются применять реально эффективные методы борьбы с опасными животными?