Почему Балканы отказываются от строительства малых гидроэлектростанций

На следующий день после инаугурации президент США Джо Байден подписал указ об отмене решения Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату и вернул на повестку дня вопрос перехода к возобновляемым источникам энергии. Однако на Балканском полуострове отмечается совсем другая тенденция – страны бывшей Югославии одна за другой вводят запреты на выдачу лицензий на строительство объектов «зеленой энергетики», разочаровавшись в ней. Экологи бьют тревогу: наравне с загрязнением существенный вред горным балканским рекам, многие из которых входят в список достопримечательностей региона, наносит обилие малых гидроэлектростанций (ГЭС).

В середине марта в Албании был запущен флэшмоб с требованием остановить строительство ГЭС и открыть в бассейне реки Вьоса национальный парк. К акции присоединились многие политики, а также известный голливудский актер Леонардо ДиКаприо.

The Vjosa River, its species, and the livelihoods that depend on them are under constant threat of destruction from dams. Watch Vjosa Forever with @Patagonia and sign the petition to ask the Albanian government to support #VjosaNationalParkNow: https://t.co/F8hojt3Xp2 — Leonardo DiCaprio (@LeoDiCaprio) March 11, 2021

В Черногории в ответ на жалобы местных жителей правительство Здравко Кривокапича 7 февраля заявило о расторжении концессионных контрактов на семь гидроэлектростанций в северной части страны. Пятеро инвесторов уже подали иски против государства — Подгорице придется выплатить им компенсацию.

Редакция Telegram-канала «Балканская сплетница» разбиралась, почему горные реки Балкан оказались под угрозой и кому на самом деле выгодна «зеленая энергетика».

Климатическая нейтральность

За последнее десятилетие на балканских реках и их притоках были построены сотни малых гидроэлектростанций. Согласно договору с Энергетическим сообществом, для того, чтобы получить финансирование энергетических проектов со стороны Брюсселя и международных финансовых институтов, страны Западных Балкан обязуются «соблюдать законодательство ЕС в области окружающей среды, инвестиций, поведения на рынке и возобновляемых источников энергии». C 2009 года акцент делается на увеличении возобновляемых источников энергии к 2030 году.

11 декабря 2019 года был подписан так называемый «Зелёный пакт» (The European Green Deal) — документ, в котором Брюссель изложил основные принципы на пути Евросоюза к «климатической нейтральности». Он предусматривает радикальное снижение уровня выбросов в атмосферу к 2050 году и затрагивает, прежде всего, сферу энергетики.

В рамках данной концепции всем странам, входящим в союз или жаждущим скорого присоединения к нему, нужно отказаться от традиционных источников, которые обеспечивают большую часть энергии в регионе, в пользу возобновляемых. Десять лет назад ЕИБ и ЕБРР, а также коммерческие банки Европы начали выдачу кредитов на проекты в области «зеленой» энергетики, а национальные правительства выделяли щедрые субсидии, чтобы побудить частные фирмы вкладывать средства в этот сектор. На Балканах началась эпоха расцвета малой гидроэнергетики.

Субсидии для избранных

Правительство Черногории приступило к переходу на возобновляемые источники энергии одним из первых, а в 2014 году Демократическая партия социалистов ввела особую систему субсидий. Заманчивое предложение привело к настоящему буму строительства гидроэлектростанций — не только государственных, но и частных. Из 85 малых ГЭС, в отношении которых власти подписали концессионные договоры, 42 находятся в частной собственности. Только за 2018 год государство выплатило 7,3 миллиона евро 15 малым гидроэлектростанциям. В свою очередь, они обеспечили всего 2,6% от объема потребляемой энергии.

В прошлом году власть в стране перешла к оппозиции: новый премьер объявил войну малой гидроэнергетике и пообещал остановить строительство малых ГЭС на черногорских реках.

«До сих пор только избранные получали выгоду от строительства малых гидроэлектростанций, благодаря коррупции и кумовству получая концессии на строительство этих объектов на наших реках — одном из крупнейших природных ресурсов Черногории», — объяснил Здравко Кривокапич.

«Общество не заинтересовано в строительстве малых электростанций, выигрывают только инвесторы», — вторили ему политики из блока URA, входящего в правящую коалицию.

Гражданские активисты и средства массовой информации прямо указывали на то, что некоторые подрядчики напрямую связаны с ДПС и ее лидером, но все обвинения в годы правления Мило Джукановича, разумеется, были отвергнуты. При этом контрольный пакет акций одного из инвесторов, компании Hydra MNE, принадлежит двоюродному брату президента.

Контракты на строительство малых гидроэлектростанций на реках Раштак и Левишка на севере Черногории уже расторгнуты, Здравко Кривокапич предлагает пересмотреть все концессионные соглашения и ввести запрет на заключение подобных соглашений о строительстве ГЭС.

Среди приостановленных новым правительством проектов и строительство ГЭС на реке Слатина в Колашине. Его реализует BB Hidro, совладельцем которой является Блаж Джуканович — сын Мило Джукановича. Официальный запрет будет действовать до тех пор, пока не будет завершена проверка всех процессов и документов концессионных соглашений на предмет их законности.

Не лучше обстоят дела и в соседней Сербии: по крайней мере 24 из 116 малых гидроэлектростанций, которые были подключены к национальной энергосистеме в 2019 году (примерно пятая часть от общего количества), построены без ключевых экологических разрешений.

Наибольший интерес возобновляемые источники энергии вызвали у магната Бранислава «Гуги» Савича, замешанного в многомиллионном скандале с недвижимостью в Черногории, а также у Милоша Пандрца — осужденного торговца кокаином и бывшего соратника наркобарона Дарко Шарича.

[#malehidroelektrane]



Miloš Pandrc, osuđen za šverc droge kao pripadnik klana Darka Šarića, iz zatvora je postavljen za zastupnika firme koja je izgradila MHE Virovci u Bosilegradu.



Slavko Pandrc, njegov otac i osnivač firme, govorio je za CINS. Više na: https://t.co/5kprgHLeCu pic.twitter.com/Q26z4wABxV — CINS (@CINSerbia) February 27, 2019

За период с 2013 по 2019 годы Сербия выплатила владельцам малых ГЭС 105 миллионов евро, при этом потребители электроэнергии вынуждены платить больше по тарифу за возобновляемые источники энергии.

Правительство Боснии и Герцеговины решило отменить субсидии в конце 2020 года. С 1 января 2021 года льготы для малых гидроэлектростанций предоставляться не будут, а запланированные для них средства будут перенаправлены на другие возобновляемые источники энергии.

По данным Eco Action, базирующейся в Сараево, в Боснии и Герцеговине уже построено 112 малых гидроэлектростанций (по количеству объектов лидирует кантон Центральная Босния), планировалось возвести еще более 340. С подобной инициативой в конце февраля выступил и парламент Республики Сербской — была принята декларация по защите рек, в которой содержится призыв к правительству ввести мораторий на строительство малых гидроэлектростанций.

Как гидроэнергетика перестала быть «зеленой»

Объекты гидроэнергетики как правило, не обладают большой мощностью и не решают проблему трудоустройства населения, так как почти полностью автоматизированы. Помимо очевидной нецелесообразности их строительства с точки зрения экономики, вопреки мифу о «безопасности» для окружающей среды, они наносят ей значительный вред. Большая часть ГЭС строится на удаленных горных склонах, в национальных парках, заповедниках и местах обитания исчезающих видов флоры и фауны.

Обеспокоенность экологов растет. Летом 2019 года в Черногории прошли массовые акции протеста, в ходе которых жители общин Беране, Биело-Поле, Шавник и Плав пытались привлечь внимание общественности к проблеме разрушительного воздействия ГЭС на балканские реки.

Они подали в парламент Черногории петицию с просьбой ввести мораторий на строительство гидроэлектростанций, ее подписали 6300 человек. Протестующие требовали прекратить выдачу разрешений на строительство до тех пор, пока не будет проведена новая всеобъемлющая оценка воздействия ГЭС на окружающую среду.

В связи со строительством восьми ГЭС на реке Неретва в октябре 2020 года четыре группы экологических активистов подали жалобу на власти Боснии и Герцеговины в Бернскую конвенцию о сохранении дикой природы и естественной среды обитания в Европе. Верхняя часть Неретвы — одна из немногих нетронутых речных экосистем Балкан. За год до этого отважные боснийские активистки были удостоены премии EuroNatur за акцию, которая помешала строительству двух малых ГЭС. Более 500 дней и ночей группа женщин из села Крушчица блокировала мост через одноименную реку. Ни действия полиции, ни угрозы со стороны инвестора не смогли заставить их приостановить акцию.

The Brave Women of Kruščica in Bosnia and Herzegovina organized a 500-day protest to keep the Kruščica river wild and protect it from small hydropower dams. #InternationalWomensDay https://t.co/Akme6uPQbM — Global Wildlife Conservation (@Global_Wildlife) March 8, 2021

За сохранение уникальной природы красивейшего региона планеты борются и жители Албании. На протяжении почти десяти лет они выступают против планов правительства возвести восемь ГЭС на реке Вьоса. За последний месяц к акции с предложением о создании национального парка в бассейне реки присоединился ряд политиков.

On #WorldWaterDay2021, I join the ppl of ????????, NGOs & @Europal_EN call to quit plans for new dams & declare #VjosaNationalParkNow



By saving VJOSA we save Europe's last wild river, its very rare species, scenic canyons & the well-being of the communities.https://t.co/xWRWqY2aTR — Albin Kurti (@albinkurti) March 22, 2021

В 2016 году более 120 ученых из 33 стран мира подписали меморандум, в котором обратились к администрации Эди Рамы с просьбой приостановить строительство на Вьосе до проведения надлежащей оценки воздействия на окружающую среду.

В 2018 году стало известно о строительстве гидроэлектростанции HEC Borie-Lure 1 к северо-востоку от парка в деревне Борье. Это одна из более чем 100 гидроэлектростанций, на строительство которых Эди Рама дал разрешение, несмотря на бурную реакцию общественности.

Экологическая катастрофа

В 2019 году вопрос о целесообразности строительства малых ГЭС подняла министр энергетики Албании. Белинда Баллуку объявила о приостановлении работ на всех новых гидроэлектростанциях и пересмотре 182 лицензий, выданных на строительство 440 объектов.

Эди Рама был вынужден признать, что малые электростанции бесполезны, поскольку они «больше вредят природе, чем приносят экономическую выгоду».

Заявления албанских чиновников так и остались просто словами – высказав опасения, они продолжили выдачу концессий на огромные денежные суммы. В начале марта в Дибре прошла акция против ГЭС «Скавица», для строительства которой Тирана заручилась финансовой поддержкой Вашингтона. Меморандум о взаимопонимании был подписан албанским правительством и американской компанией Bechtel в октябре. Стоимость проекта составит около 350 миллионов евро.

#Albania signs agreement for the construction of the Skavica HPP



➡️https://t.co/7PRXhjR0gP pic.twitter.com/bSV9oeTNw1 — Euronews Albania (@EuronewsAlbania) October 3, 2020

Причиной быстрого развития сектора возобновляемых источников энергии на Балканах стала, прежде всего, масштабная поддержка со стороны государства и европейских финансовых институтов, а местные особенности тесных связей между бизнесом, политикой и законом только усугубили ситуацию.

Усиление протестных настроений в странах Западных Балкан и количество жалоб, поступающих на компании, инвестирующие в гидроэнергетику региона, вынудили ЕС отреагировать на общественное сопротивление. В сентябре 2020 года секретариат Энергетического сообщества опубликовал руководящие принципы политики в отношении малых гидроэлектростанций с учетом последствий для экологии региона.

По иронии судьбы, глобальными экологическими последствиями, к которым привел бум гидроэнергетики, Балканы обязаны международным мерам по защите климата и инициативам Брюсселя в погоне за «безопасной, устойчивой и доступной» энергией. Стремление ЕС к использованию возобновляемых источников энергии было обусловлено не только и не столько мнимой заботой о сохранении природы и смягчении последствий изменения климата. Оно отвечало коммерческим и геополитическим интересам блока.