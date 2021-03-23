Около 15 тыс. кубов снега обрушилось на дорогу в Дагестане

Махачкала, 23 марта. Лавина в очередной раз сошла в Цунтинском районе. Специалисты приехали для ликвидации последствий.

Движение на автодороге Агвали—Шаури—Кидеро оказалось заблокированным из-за схода снега. В данный момент проехать в Цунтинский район и Бежтинский участок возможно через Цумадинский район.

На месте работает дорожная техника. При этом специалисты не исключают возможную угрозу повторного схода лавины. Ориентировочно проезд откроют к обеду 24 марта. МЧС обратилось к водителям с просьбой соблюдать предельную осторожность, следить за сообщениями экстренных служб и без крайней необходимости не выезжать в районы, где возможен сход лавин.