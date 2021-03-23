Российский нарколог перечислил эффективные способы избавления от похмелья

Москва, 23 марта. Утреннее похмелье можно облегчить или вовсе предотвратить, если приготовиться к нему с ночи. В этом поможет обычная минеральная вода.

Употребление спиртных напитков с периодическими перерывами поможет с меньшим вредом для здоровья пережить утреннее похмелье. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал врач-нарколог, психиатр Алексей Казанцев.

По словам специалиста, подготовка к похмелью начинается еще во время застолья. Спиртные напитки нужно чередовать со стаканом минеральной воды без газа.

«Не обязательно это должно приходиться стакан воды на рюмку, но хотя бы по несколько глотков обязательно надо сделать. Наутро будете гораздо лучше себя чувствовать, не будет сухости во рту, не будет головной боли», — посоветовал Казанцев.

Разумеется, самый главный совет — употреблять спиртное в меру. Нарколог рекомендует не превышать «дозы ВОЗ» — установленные нормы. Кроме того, врач советует периодически отвлекаться во время застолья: танцевать, общаться, играть и так далее.

Психиатр отметил, что главной ошибкой любителей алкоголя является его употребление в сочетании со сладкой газировкой. Она ускоряет опьянение, однако приводит к более сильному утреннему похмелью.

Ранее Алексей Казанцев рассказал, как минимизировать вред для организма при застолье. Концентрацию крепкого алкоголя поможет снизить кусочек льда.