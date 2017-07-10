Сделав столь скромное вложение, предприниматель начал свой бизнес с охраны зданий в Канаде. Его работники привлекались в качестве сотрудников служб безопасности, встречавших посетителей в холлах и проводивших их первичный досмотр. Однако даже старт выдался удачным: в первый же год выручка составила более 600 тысяч долларов.



Охранный бизнес переживал настоящий бум и Trans-Quebec Security Inc. не оставалась в стороне. Постепенно компания расширяла сферы своей деятельности. Зачастую это происходило одновременно с приобретением других канадских фирм, специализирующихся на той или иной сфере охранного бизнеса.



Однако для этого были нужны дополнительные средства и в 1998 году фирма провела первичное размещение своих акций на фондовой бирже Альберты. Получив необходимые средства, Кретье приобрел компанию Admari Group, которая базировалась в Квебеке и занималась транспортировкой и охраной ценных грузов.



Таким образом фирма Trans-Quebec Security Inc. расширила спектр предоставляемых услуг и географию деятельности на территорию всей Канады. Это было отмечено и в названии компании, теперь она носила имя Trans-Canada Security Corporation.



А уже в 1999 году Кретье приобрел компанию Garda Security Group, занимающуюся не только охраной, но и проведением расследований. С этого момента его фирма получила свое нынешнее называние — GardaWorld Security Corporation. Так к началу 2000-х канадец стал владельцем одной из крупнейших ЧВК Канады.