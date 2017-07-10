Ключевыми моментами в развитии компании после этого можно считать несколько событий. Первое — заключение
12 летнего контракта с Bank of America на общую сумму в 1,4 миллиарда долларов. По этому соглашению от 2013 года одно из подразделений GardaWorld будет отвечать за все операции с наличными средствами в 32 отделениях банка по всей стране. Кроме этого в ряды фирмы влились около тысячи охранников американского банка.
В 2015 и 2016 годах канадская фирма предприняла усилия для укрепления своих позиций в Африке и на Ближнем Востоке. С этой целью были приобретены две компании: Aegis Group
, получившая печальную известность после публикации видео, на котором ее сотрудники расстреливали мирных жителей Ирака в 2005 году, и KK Security
, с головным офисом в столице Кении — Найроби.
А в 2018 и 2019 годах GardaWorld сосредоточила свое внимание на Северной Америке. Были приобретены и интегрированы в корпоративную структуру фирмы United American Security LLC
, с 24 представительствами и 3,6 тысячи сотрудников в 16 штатах, а также Whelan Security
, с 34 представительствами и 10 тысячами сотрудников в 31 штате.
На сегодняшний день GardaWorld Corporation входит в десятку самых крупных частных военных компаний мира. Фирма с годовым оборотом в почти миллиард канадских долларов, оценивается в три миллиарда долларов США, а основатель и генеральный директор Стефан Кретье, владеющий 49,9% акций, имеет состояние в 1,5 миллиарда американских долларов.
Оказывая полный спектр услуг в сфере безопасности, корпорация объединяет в себе девять поглощенных компаний.