Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
GARDAWORLD
Как никому неизвестная частная военно-охранная компания из Канады за 25 лет разрослась до корпорации, поглощающей некогда гигантов охранного рынка.
После терактов 11 сентября и начала интервенции на Ближнем Востоке США ввели тренд на широкое использование частных военных компаний для снижения потерь и минимизации рисков. Вашингтон выделял и продолжает выделять значительные деньги на сотрудничество с этими организациями.
И хоть ЧВК всегда старались держаться в тени, допущенные промахи, чувство безнаказанности, деньги, стоявшие за ними, а также развитие информационных технологий сузили эту тень до такого состояния, что скрываться в ней стало просто невозможно. Теперь у всех на слуху такие названия, как Blackwater, Academi, G4S, Aegis и другие. Но все же есть фирмы, которым удалось сохранить свою непубличность. Они известны только в узком кругу специалистов и прикладывают большие усилия, чтобы об их деятельности и присутствии в горячих точках не стало известно широкой общественности. Одной из таких компаний является канадская GardaWorld Corporation.
В рамках проекта «Частные армии» автор Telegram-канала «Пятая республика» раскрывает подробности деятельности канадской компании, которая в настоящий момент разрослась до целой корпорации, оказывающей охранные услуги по всему миру.
ЗАРОЖДЕНИЕ КАНАДСКОЙ ЧВК
Частная военная компания, которая сейчас известна как GardaWorld Corporation, была основана Стефаном Кретье в 1995 году в Монреале, провинции Квебек, и называлась Trans-Quebec Security Inc. Стартовый капитал был весьма скромным — 25 тысяч канадских долларов. Для открытия фирмы канадец повторно заложил свой дом и вложил все вырученные деньги в компанию.
Сделав столь скромное вложение, предприниматель начал свой бизнес с охраны зданий в Канаде. Его работники привлекались в качестве сотрудников служб безопасности, встречавших посетителей в холлах и проводивших их первичный досмотр. Однако даже старт выдался удачным: в первый же год выручка составила более 600 тысяч долларов.

Охранный бизнес переживал настоящий бум и Trans-Quebec Security Inc. не оставалась в стороне. Постепенно компания расширяла сферы своей деятельности. Зачастую это происходило одновременно с приобретением других канадских фирм, специализирующихся на той или иной сфере охранного бизнеса.

Однако для этого были нужны дополнительные средства и в 1998 году фирма провела первичное размещение своих акций на фондовой бирже Альберты. Получив необходимые средства, Кретье приобрел компанию Admari Group, которая базировалась в Квебеке и занималась транспортировкой и охраной ценных грузов.

Таким образом фирма Trans-Quebec Security Inc. расширила спектр предоставляемых услуг и географию деятельности на территорию всей Канады. Это было отмечено и в названии компании, теперь она носила имя Trans-Canada Security Corporation.

А уже в 1999 году Кретье приобрел компанию Garda Security Group, занимающуюся не только охраной, но и проведением расследований. С этого момента его фирма получила свое нынешнее называние — GardaWorld Security Corporation. Так к началу 2000-х канадец стал владельцем одной из крупнейших ЧВК Канады.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В начале 2000-х Стефан Кретье понял, что достиг практически максимума в Канаде и решил расширять географию деятельности своей компании.

В 2002 году GardaWorld заработала 73 миллиона долларов чистой прибыли и начала предоставлять консультативные услуги по вопросам безопасности. Но и этого владельцу компании было мало и для привлечения инвестиций с целью дальнейшего расширения компания разместила свои акции на фондовой бирже Торонто.

На американском рынке Кретье вел себя агрессивно. Он прекрасно понимал, что конкуренция велика и фирма из Канады уступает в привлекательности местным компаниям. Поэтому он стал скупать мелкие ЧОПы, чтобы зайти в США. Спектр услуг при этом не сильно отличался от того, что он делал в Канаде.
В 2003 году GardaWorld выиграла тендер, организованный Управлением безопасности на воздушном транспорте Канады, на предполетный контроль пассажиров в международном аэропорту Торонто. Он был расширен и продлен в 2016 году и на сегодняшний день сотрудники фирмы работают в 28 аэропортах по всей стране.
Спустя всего два года Кретье купил частную военную компанию Kroll Security International. Фирма с головным офисом в Лондоне осуществляла операции в Ираке, Афганистане, Пакистане, Индонезии и ОАЭ. Купив ее, GardaWorld расширила свою деятельность и на Ближний Восток. Этот регион значительно опаснее, но и более прибыльнее для охранных компаний.

На первых порах клиентами канадской ЧВК были преимущественно организации, оказывающие гуманитарную помощь населению стран Ближнего Востока. Однако присутствие Garda в регионе также привлекло внимание военных и дипломатических кругов.

Так в 2009 году GardaWorld выиграла тендер от Форин-офиса (Министерство иностранных дел и по делам Содружества) Великобритании и получила контракт на охрану посольства в Багдаде, а также представительств в Басре.

Кроме этого компания начала укреплять свои позиции в Афганистане. Произошло это благодаря контрактам на охрану нескольких баз НАТО в стране.

Затем появились и контракты с многонациональными топливными компаниями и их подрядчиками на охрану нефтяных месторождений и специалистов, особенно в южном Ираке.
СКАНДАЛЫ ВОКРУГ GARDAWORLD
История развития GardaWorld — постоянная экспансия, расширение сферы услуг, географии. Вечная погоня за прибылью посредством приобретения более мелких компаний с их клиентской базой и сотрудниками приносила результаты, фирма становилась все больше и больше похожей на корпорацию.

Однако за этим быстрым расширением крылись и проблемы — горы долгов. Недостатки этого подхода проявились во время финансового кризиса 2008−2009 годов. Акции упали в цене более чем на 90%, и компания оказалась на грани краха. Но Кретье удалось сохранить свой бизнес, и в 2012 году он привлек инвестиции фирмы Apax Partners, что позволило окончательно превратить GardaWorld в частную компанию.

При этом финансовые трудности были далеко не единственной проблемой, с которой столкнулась канадская ЧВК.
Компания оказалась вовлечена в несколько скандалов в странах Ближнего Востока.
В 2007 году четыре сотрудника компании GardaWorld были похищены в Багдаде. Они находились в Министерстве финансов Ирака, сопровождая клиента, также британского подданного, когда туда ворвались 40 вооруженных мужчин, схватили иностранцев и увезли их в неизвестном направлении. Позднее трое сотрудников были казнены, судьба четвертого неизвестна, а IT специалист, которого они охраняли, был выпущен на свободу. Правда произошло это спустя целых два года и, по заявлениям освобожденного заложника, компания GardaWorld не сделала ничего для этого.
В 2012 году, когда фирма перешла под контроль и полное управление Стефана Кретье, произошел новый скандал. В начале года в Кабуле были арестованы двое британцев, которые, как выяснилось позднее, работали на GardaWorld, за незаконную перевозку 30 автоматов АК-47. Серийные номера были сбиты и происхождение оружия установить не предоставлялось возможным. Это привело к отзыву лицензии у компании и приостановке ее деятельности на территории Афганистана.
Задействовав административный ресурс, компании все-таки удалось вернуться на рынок, однако в начале 2014 года разразился новый скандал. В Кабуле был задержан Дэниэл Менард, директор GardaWorld по операциям в Афганистане, у которого были найдены 129 незарегистрированных винтовок и 148 радиостанций. Позднее он был отпущен на свободу, но фирма снова понесла репутационные убытки.
БОРЬБА ЗА ВЛИЯНИЕ
Ключевыми моментами в развитии компании после этого можно считать несколько событий. Первое — заключение 12 летнего контракта с Bank of America на общую сумму в 1,4 миллиарда долларов. По этому соглашению от 2013 года одно из подразделений GardaWorld будет отвечать за все операции с наличными средствами в 32 отделениях банка по всей стране. Кроме этого в ряды фирмы влились около тысячи охранников американского банка.

В 2015 и 2016 годах канадская фирма предприняла усилия для укрепления своих позиций в Африке и на Ближнем Востоке. С этой целью были приобретены две компании: Aegis Group, получившая печальную известность после публикации видео, на котором ее сотрудники расстреливали мирных жителей Ирака в 2005 году, и KK Security, с головным офисом в столице Кении — Найроби.

А в 2018 и 2019 годах GardaWorld сосредоточила свое внимание на Северной Америке. Были приобретены и интегрированы в корпоративную структуру фирмы United American Security LLC, с 24 представительствами и 3,6 тысячи сотрудников в 16 штатах, а также Whelan Security, с 34 представительствами и 10 тысячами сотрудников в 31 штате.

На сегодняшний день GardaWorld Corporation входит в десятку самых крупных частных военных компаний мира. Фирма с годовым оборотом в почти миллиард канадских долларов, оценивается в три миллиарда долларов США, а основатель и генеральный директор Стефан Кретье, владеющий 49,9% акций, имеет состояние в 1,5 миллиарда американских долларов.

Оказывая полный спектр услуг в сфере безопасности, корпорация объединяет в себе девять поглощенных компаний.
GardaWorld Corporation предоставляет свои охранные услуги на трех континентах в 45 странах. Для этих целей фирма задействует более 102 тысяч человек, работающих в разных подразделениях с разными задачами. Большинство оперативных сотрудников являются выходцами из вооруженных сил, полиции или отрядов специального назначения.
Постоянно повышающийся спрос на услуги в сфере безопасности требует от охранного предприятия все большего и большего числа сотрудников. Чтобы соответствовать требованиям рынка, GardaWorld прибегает к найму местного населения. Используемая бизнес модель — стандарт для многих компаний отрасли: в стране для выполнения задач по охране объектов, сопровождению колонн и прочего ведется вербовка местного населения, затем людей тренируют и формируют группу, во главу которой ставится экспат с военным или полицейским прошлым.
Точно также действует, к примеру, британская G4S в Африке. Местное население — более дешевая рабочая сила и недорогое «пушечное мясо.
Для сравнения: экспат в горячей точке может зарабатывать до 400 долларов в день, в то время как местным можно платить по 10−20.
Конкуренция на рынке услуг с риском для жизни необычайно высока. И GardaWorld продолжает использовать традиционную для себя стратегию, которая доказала эффективность и привела компанию к успеху в сфере охранного бизнеса. В течение 2020 года были сделаны четыре предложения по приобретению британской ЧВК G4S.
Несмотря на то, что совет директоров британской фирмы уже принял предложение другой компании, базирующейся в Северной Америке — американской Allied Universal, канадцы в пятый раз повысили свое предложение.

Скорее всего, дело закончится прямыми переговорами между соперниками, и в итоге новая компания станет единоличным лидером на рынке, кто бы не выиграл борьбу.
ЧТО ДАЛЬШЕ
Частные военные компании заняли свою нишу. Так GardaWorld Corporation работает в абсолютно разных уголках земного шара: есть контракты в США, на Ближнем Востоке и в Африке. Список услуг ширится, охватывая все больше сфер: от охраны зданий до предоставления консультаций об уровне риска и способах его минимизации.

Уже сейчас для выполнения своих задач корпорация задействует больше людей, чем вооруженные силы Канады. Если сделка с G4S состоится, GardaWorld Corporation станет крупнейшей фирмой по оказанию услуг в сфере с риском для жизни.