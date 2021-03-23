Американист рассказал, как Украину оторвали от РФ по методичкам Бжезинского

Киев, 23 марта. Украинский политолог и американист Дмитрий Дробницкий рассказал о плане геополитика Збигнева Бжезинского по отделению бывших советских республик от России.

По словам эксперта, Бжезинский понимал, что Россия и Запад в любом случае будут соприкасаться в Европе. Поэтому он считал важным, чтобы близкие к РФ страны сделали выбор в пользу западных государств, отметил Дробницкий.

«Еще в 2004 году, во времена Оранжевой революции, Бжезинский заявлял, что до тех пор, пока не будет решен украинский вопрос, США не решат вопрос демократии в Европе», — сказал американист.

Геополитик был уверен, что в случае ухода Украины, Белоруссии и Прибалтики в сторону Запада Россия потеряет свою самостоятельность. Он формулировал эту концепцию в 2000-х годах, но можно найти ростки похожего мышления ещё в 1976 году, рассказал Дробницкий.

Таким образом, судя по современным отношениям между РФ и Украиной, можно сказать, что частично план Бжезинского сработал.