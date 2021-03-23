Скопинский маньяк добавил в друзья одну из своих пленниц

Москва, 23 марта. Жертва скопинского маньяка Екатерина Мартынова рассказала, что Виктор Мохов добавил ее в друзья в соцсети «ВКонтакте».

Комментируя фильм Ксении Собчак, снятый про Виктора Мохова, девушка заявила, что такой поступок может позволить себе только «недочеловек».

«Я считаю, что надо менять полностью законодательство и контролировать социальные сети преступника. Добавился в друзья — нужно штрафовать и судить»,— подчеркнула бывшая пленница.

Мартынова после просмотра фильма телеведущей Собчак сказала, что не понимает, почему пользователи негативно воспринимают ее слова о пережитом. Она добавила, что не может молчать про это жестокое и чудовищное преступление. В ближайшее время девушка намерена подписать контракт на съемку художественного фильма по мотивам ее собственной книги «Исповедь узницы подземелья».

Ранее Виктор Мохов рассказал телеведущей Ксении Собчак о любви к одной из своих пленниц. Насильник дарил ей шоколад, водил из подвала в дом и выходил с девушкой гулять.