Рэдклифф снимется в комедийном боевике «Затерянный город Д»

Лос-Анджелес, 23 марта. Актер Дэниел Рэдклифф, прославившийся в детстве благодаря роли Гарри Поттера, снимется в новом комедийном боевике «Затерянный город Д».

Кинокартина, премьера которой запланирована на 2022 год, расскажет о ведущей затворнический образ жизни писательнице и красавчике. По сюжету персонажи попадают в джунгли, и писательница понимает, что происходящее в реальной жизни часто более интересно, чем в ее книгах.

Главные роли в ленте сыграют Сандра Буллок и Ченнинг Татум. Дэниел Рэдклифф воплотит на экране главного антагониста, пишет «Культуромания».

Рэдклифф ранее пожаловался, что его часто принимают за звезду трилогии «Властелин Колец» Элайджу Вуда. Из-за этого актер иногда попадал в курьезные ситуации.