Финалистка «Битвы экстрасенсов» перечислила подходящие для свадьбы летние даты

Москва, 23 марта. Самые подходящие даты для организации свадьбы летом 2021 года назвала финалистка популярного шоу «Битва экстрасенсов», ясновидящая Кажетта.

Узаконить отношения с возлюбленным или возлюбленной можно уже в первых числах лета. Так, 2 июня Венера войдет в Рак, что сделает людей более сочувствующими и сентиментальными. Особенно это касается семейных отношений. Свадебная церемония в этот день даст старт крепкому и долговечному союзу.

Новолуние и солнечное затмение в Близнецах произойдет 10 июня, что делает этот день идеальным для того, чтобы начать что-то новое, например, вступить в брак или совершить путешествие. В день летнего Солнцестояния — 20 июня — можно отпустить все свои страхи и выйти в свет в белом платье, уверена экстрасенс.

Ровно через месяц астероид Веста войдет в Весы. Особое внимание в этот день уделяют партнерству и соединению с другими людьми. Брак, заключенный 20 июля, имеет больше всего шансов стать гармоничным и крепким. Подходящей датой для свадьбы также станет 2 августа. Трин Венера в Деве и Уран в Тельце состоятся 3 августа, а такое удачное соединение принесет радость во всем, что касается романтики.

«Разумеется, это один из лучших дней в году для заключения брака. Церемония бракосочетания обещает быть наполненной невероятными эмоциями!», — заявила Кажетта в интервью «Вечерней Москве».

Идеальными для свадебной церемонии считаются 16 и 23 августа. Эти даты принесут в любовные отношения гармонию, красоту и романтику.

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