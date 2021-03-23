«Инвестиции и разработка»: Москва возглавит гонку по экспорту редкоземельных металлов

Москва, 23 марта. В недрах России находятся внушительные запасы редкоземельных металлов, которые пока не используются по назначению, сообщает «ПолитПазл».

Главным производителем редкоземельных химических элементов по-прежнему является Китай. Если ссылаться на прошлогодние данные, 90% металлов приходилось именно на КНР. Количества ископаемых хватило не только для того, чтобы использовать сырье внутри своей страны, но и для отправки весомой его части на экспорт. Не секрет, что данные химические элементы используются при изготовлении деталей микроэлектроники.

Естественно, что зависимость от Китая такого рода не вызывает у США никакой радости. Но очевидно, что Вашингтон никак не способен поправить положение.

В 2011 году Китай уже обрушивал цены на редкие металлы, чем фактически вынес приговор находящейся в США стратегической шахте Mountain Pass. После этого случая ее разработка оказалась нерентабельной. На этот раз Пекин вовсе рассматривает возможность остановить экспорт ценного ресурса американской стороне, тем самым нанеся серьезный удар по американской оборонной промышленности.

Благодаря этому, ситуация в России представляет наибольший интерес. Несмотря на внушительное количество редкоземельных металлов в недрах страны, Москва все равно предпочитает закупать их в Китае. Но в случае доведения конфликта до пика рост цен на данный вид ресурсов может взлететь до небывалых высот, и тогда РФ сможет предложить США сделку, от которой они не смогут отказаться.

По некоторым данным, Правительство РФ уже готовит программу по развитию данной отрасли. В нее входит освоение месторождений и возведение новых предприятий. Известно также, что Россия намерена инвестировать в подобные проекты на территории Африки и Южной Америки. Благодаря подобным мерам РФ уже к 2030 году сможет стать одним из крупнейших производителей и экспортеров редких металлов.

Ранее ФАН писал о войне микросхем между Вашингтоном и Пекином.