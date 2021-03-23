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Больше половины граждан Эквадора голосуют за Арауса — опрос

Опрос показал готовность почти 60% жителей Эквадора голосовать за Арауса

Кито, 23 марта. Больше половины жителей Эквадора готовы проголосовать за кандидата от «Союза ради надежды (UNES) Андреса Арауса во втором туре президентских выборов. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного экономистом Омаром Малуком.

До второго тура президентских выборов в Эквадоре остается менее трех недель. Соперником Арауса станет Гильермо Лассо — кандидат от «Движения КРЕО». Из опроса следует, что Арауса готовы поддержать 58,7% избирателей, а Лассо — только 41,3%.

Выборка, которая включает в себя аннулированные и испорченные бюллетени, показала, что за Арауса проголосовало 36,9%, за Лассо — 26%.

Кандидат в президенты Эквадора Андрес Араус

Опрос Малука был составлен после того как на прошлой неделе два кандидата на пост главы государства продолжили свои кампании перед вторым туром. В опросе принимали участие 8 504 респондента из 12 провинций страны. Исследование проводилось с 5 по 20 марта 2021 года.

7 февраля 2021 года в Эквадоре прошел первый тур президентских выборов. Андрес Араус удерживает лидерство. Верховный избирательный совет (ВИС) страны сообщил об итоговой явке в 81%. Избирательные участки в Эквадоре и за рубежом посетили около десяти миллионов человек. Второй тур выборов в Эквадоре пройдет 11 апреля.

Опрос показал готовность почти 60% жителей Эквадора голосовать за Арауса

Действующий президент Эквадора Ленин Морено пытается перенести голосование и не допустить наблюдателей от социалистов. 26 февраля 2021 года Комиссия по вопросам этики и дисциплины правящего «Альянса гордой и независимой родины» (Alianza PAIS) сообщила о запуске «процесса принятия специальных мер» в отношении главы государства. По мнению Альянса, Морено «не выполнял должностные обязанности и не придерживался плана правительства, которое выиграло на выборах». Комиссия приняла решение об исключении президента.

Опрос показал готовность почти 60% жителей Эквадора голосовать за Арауса

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