Больше половины граждан Эквадора голосуют за Арауса — опрос

Кито, 23 марта. Больше половины жителей Эквадора готовы проголосовать за кандидата от «Союза ради надежды (UNES) Андреса Арауса во втором туре президентских выборов. Эти данные были получены в ходе опроса, проведенного экономистом Омаром Малуком.

▶️#IMPORTANTE De acuerdo a encuesta realizada por @omarmaluk, autorizado por el @cnegobec, porcentaje de votos en #Elecciones2021Ec estaría así ????

- Andrés Arauz 39,2%

- Guillermo Lasso 21,8%

- Yaku Pérez 14,4% pic.twitter.com/vHG7uKNppi — Ecuadorinmediato (@ecuainm_oficial) January 26, 2021

До второго тура президентских выборов в Эквадоре остается менее трех недель. Соперником Арауса станет Гильермо Лассо — кандидат от «Движения КРЕО». Из опроса следует, что Арауса готовы поддержать 58,7% избирателей, а Лассо — только 41,3%.

Выборка, которая включает в себя аннулированные и испорченные бюллетени, показала, что за Арауса проголосовало 36,9%, за Лассо — 26%.

Asi estaría la intención de voto según la encuenta de @omarmaluk @teleSURtv https://t.co/I4zhoidf6X — Denisse Herrera (@denisseteleSUR) March 22, 2021

Опрос Малука был составлен после того как на прошлой неделе два кандидата на пост главы государства продолжили свои кампании перед вторым туром. В опросе принимали участие 8 504 респондента из 12 провинций страны. Исследование проводилось с 5 по 20 марта 2021 года.

7 февраля 2021 года в Эквадоре прошел первый тур президентских выборов. Андрес Араус удерживает лидерство. Верховный избирательный совет (ВИС) страны сообщил об итоговой явке в 81%. Избирательные участки в Эквадоре и за рубежом посетили около десяти миллионов человек. Второй тур выборов в Эквадоре пройдет 11 апреля.

Действующий президент Эквадора Ленин Морено пытается перенести голосование и не допустить наблюдателей от социалистов. 26 февраля 2021 года Комиссия по вопросам этики и дисциплины правящего «Альянса гордой и независимой родины» (Alianza PAIS) сообщила о запуске «процесса принятия специальных мер» в отношении главы государства. По мнению Альянса, Морено «не выполнял должностные обязанности и не придерживался плана правительства, которое выиграло на выборах». Комиссия приняла решение об исключении президента.