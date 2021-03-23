Куртка Владимира Путина вызвала бурную реакцию в Молдавии

Кишинев, 23 марта. Молдавский блогер Евгений Лукьянюк заинтересовался курткой президента РФ Владимира Путина.

Предмет одежды заметили на российском лидере во время поездки главы государства в тайгу. Он появился в куртке за 400 евро, сшитой в Молдавии. Соответствующее заявление блогера тиражируют местные СМИ.

По мнению Лукьянюка, Путин облачился в куртку Carinthia G-LOFT Loden Parka, стоимость которой составляет 400 евро.

«Австрийцы из Carinthia уже много лет шьют одежду в Молдове. В течение долгих лет у них одни и те же надежные партнеры, производящие продукцию, которую носит тот, кого россияне считают самым влиятельным человеком на планете», — заявил блогер.

Ранее британцы выразили разочарование в президенте США Джо Байдене после отдыха Путина в тайге, передает «Национальная служба новостей». Российский лидер в отличие от американского коллеги транслирует образ здорового человека, отметили жители Соединенного Королевства.

В ходе поездки вместе с министром обороны Сергеем Шойгу президент России бросил монетку. С помощью ритуала он выразил надежду, что вернется в тайгу еще раз.