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Анастасия Волочкова впервые пройдет публичную проверку на детекторе лжи

Анастасия Волочкова впервые пройдет публичную проверку на детекторе лжи

Москва, 23 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова впервые решилась на публичную проверку на детекторе лжи. Артистка ответит тем, кто не верит в ее счастливые отношения с возлюбленным.

Знаменитость станет гостьей Леры Кудрявцевой в студии шоу «Секрет на миллион». Волочкова раскроет некоторые тайны, не дающие покоя ее душе, а также ответит на обвинения в пристрастии к алкоголю. Упомянет балерина и своих родственников, которым она, по ее мнению, ничего не должна.

Отдельной темой станет личная жизнь мастерицы шпагатов. Артистка не раз заявляла в соцсетях о своих любовных отношениях, но избранника никогда не показывала. Обычно в кадре появлялась лишь рука или нога неизвестного мужчины. Все это наводило поклонников на мысли, что Волочкова просто разыгрывает спектакль. Однако артистка продолжает утверждать, что она не одинока.

«Ты позавидовала, что у меня любимый человек, с которым у меня секс по четыре раза в день!» — заявила балерина в анонсе шоу «Секрет на миллион».

Анастасия Волочкова ранее рассказала, какие требования указаны в ее райдере. Звезда утверждает, что отличается очень скромными запросами. Например, для себя артистка просит лишь воду с лимоном.

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