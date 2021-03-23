Анастасия Волочкова впервые пройдет публичную проверку на детекторе лжи

Москва, 23 марта. Известная балерина Анастасия Волочкова впервые решилась на публичную проверку на детекторе лжи. Артистка ответит тем, кто не верит в ее счастливые отношения с возлюбленным.

Знаменитость станет гостьей Леры Кудрявцевой в студии шоу «Секрет на миллион». Волочкова раскроет некоторые тайны, не дающие покоя ее душе, а также ответит на обвинения в пристрастии к алкоголю. Упомянет балерина и своих родственников, которым она, по ее мнению, ничего не должна.

Отдельной темой станет личная жизнь мастерицы шпагатов. Артистка не раз заявляла в соцсетях о своих любовных отношениях, но избранника никогда не показывала. Обычно в кадре появлялась лишь рука или нога неизвестного мужчины. Все это наводило поклонников на мысли, что Волочкова просто разыгрывает спектакль. Однако артистка продолжает утверждать, что она не одинока.

«Ты позавидовала, что у меня любимый человек, с которым у меня секс по четыре раза в день!» — заявила балерина в анонсе шоу «Секрет на миллион».

Анастасия Волочкова ранее рассказала, какие требования указаны в ее райдере. Звезда утверждает, что отличается очень скромными запросами. Например, для себя артистка просит лишь воду с лимоном.