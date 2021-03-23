Аналитик Скаршевский: Украинцы тратят доходы на еду и коммуналку, а будет хуже

На Украине отметили год со дня введения первого тотального карантина в марте 2020-го. Местные аналитики в одном из столичных пресс-центров подвели грустные итоги коронавирусного года как для рядовых украинцев, так и для экономики страны в целом, передает корреспондент ФАН из Киева.

В первую очередь киевские экономисты привели данные опроса исследовательского центра «Делойт» о том, как пандемия за год изменила жизнь украинцев. 63% граждан отметили, что карантин очень сильно повлиял на их потребительские привычки. Более половины респондентов заявили, что с началом карантина они перестали посещать рестораны и бары (64%). Треть жителей — увеличили расходы на лекарства. Более половины своего бюджета (70%) граждане теперь тратят на еду (40%) и коммунальные платежи (30%).

Украинцы перечислили, на чем они начали экономить. 62% жителей экономят на бытовой химии и предметах домашнего обихода, 61% — на одежде, 60% — на косметике. Кроме того, 32% опрошенных вынуждены экономить на лекарствах, 46% — на готовой еде, а 34% — даже на детских товарах. 73% опрошенных покупают еду и потребительские товары только со скидками. При этом половина украинцев регулярно пользуется товарными кредитами и рассрочками.

Кстати, отчасти локдауны и безденежье позитивно повлияли на здоровье граждан: 66% из них сообщили, что с началом карантина стали меньше тратить на алкоголь. Если все же берут, то в основном украинские пиво (48%), вино (43%) и коньяк (35%). В целом социологи из «Делойт» сделали вывод — в последние три года идет резкий рост цен на услуги ЖКХ, из-за чего все больше денег у украинцев уходит на платежки и еду, все меньше — на промышленные товары.

Эксперты отметили — во время пандемии граждане гораздо больше денег тратят в аптеках, из-за чего фармпрепараты на Украине особенно активно начали расти в цене. Кроме того, отметили социологи — чем хуже живут люди, тем больше они лечатся. По расчетам аналитиков, медицина сегодня забирает уже 10% от доходов среднего украинского домохозяйства, и это настоящая катастрофа.

Что касается текущего локдауна, который продлится до 8 апреля, то, по словам аналитиков, новые ограничения, закрытие ТРЦ и общепита приведут к тому, что потребительский спрос украинцев на основные товары вновь серьезно упадет. За год Украина перешла в то состояние экономики, когда уже само наличие стабильной работы воспринимается ее гражданами как удача. Все прошлые и нынешние карантинные тяготы нашли свое отражение в настроениях жителей страны. И в рейтинге самых счастливых стран мира по версии World Happiness Report-2021 Украина заняла лишь 110-е место среди 149 стран.

Как заявил на брифинге в Киеве известный украинский экономист, аналитик компании Dragon Capital Виктор Скаршевский, высока вероятность, что 2021 год станет для украинцев неудачным повторением 2020-го. А хуже всего то, что особого просвета для Украины в обозримом будущем и вовсе не видно.

«Когда мы обсуждаем потери экономики Украины от всех карантинных мероприятий, нужно помнить — она начала падать задолго до объявления первого тотального карантина. Промышленное производство пошло в минус с осени 2019-го, машиностроение и сельское хозяйство — еще раньше, с лета. А доходная часть украинского бюджета перестала выполняться с сентября позапрошлого года. Показатель ВВП страны — то есть всего, что мы производим, — ушел в минус за два месяца до мартовского карантина в 2020-м. Экономика Украины и так находилась в очень слабом, ущербном состоянии, а при помощи карантина власти взяли и добавили ей проблем. Например, нанеся страшный удар по национальной сфере услуг, торговле и туризму. По сути, год назад режим [Владимира] Зеленского сделал «контрольный выстрел в голову» нашей экономике», — сообщил эксперт.

По мнению экономиста, введя год назад в стране тотальный карантин без видимых на то причин, власти наотмашь ударили именно по тем отраслям, которые до этого показывали хоть какой-то рост и где было массово занято население.

«По ходу локдауна-2020 безработица доходила до пиковых значений. Например, к маю прошлого года она подскочила в два раза — с 1,5 миллионов до трех миллионов человек. Это чудовищный показатель для страны, в которой работоспособными являются в лучшем случае 16-18 миллионов граждан. Таков был итог разорения тысяч малых бизнесов — кафе, ресторанчиков, торговых мини-предприятий и так далее. Сегодня, по нашим данным, экономика Украины не восстановилась от шока — ей предстоит для этого длинный и нелегкий путь», — заявил аналитик Скаршевский.

Резкое экономическое проседание Украины за год привело к тому, что трудовая миграция из страны заметно усилилась, отметили аналитики. Очередной локдаун, который на три недели объявили в Киеве и регионах страны, выбросил на рынок труда целую армию соискателей. Большая часть из них (63%), как показало исследование аналитического центра «OLX Работа», планирует искать работу за границей, а каждый пятый украинец желает уехать с Украины навсегда. Постоянные локдауны уже заставили задуматься о переезде даже тех, кто раньше об этом и не помышлял.

«Никогда не работали за границей, но планируют уехать на заработки в этом году 33% опрошенных», — заявили в «OLX Работа».

Главными причинами этого украинцы назвали неуклонно ухудшающееся материальное положение, высокую безработицу и отсутствие перспектив в своей стране.

Еще один фактор увеличения трудовой миграции — огромные, по местным меркам, зарплаты, которые предлагают в соседних странах, и лучшие условия труда. По данным опроса, 70% украинцев хотят уехать, так как заграничные работодатели предоставляют им бесплатное жилье, 33% работников ценят бонусы за хорошую работу, 29% — что получают страховку, а 24% — что им компенсируют питание. О высоком спросе украинцев на работу за рубежом, говорит Скаршевский, свидетельствует рост валютных поступлений от заробитчан. В 2019-м они переслали в страну 11,9 млрд долларов, а в 2020 году — уже 12,1 млрд. В этом году волна трудовой миграции, скорее всего, увеличится в случае введения общего локдауна.

«Очередной локдаун приведет тысячи бизнесменов к закрытию их бизнеса. И компенсация от власти в виде восьми тысяч гривен не поможет. Это мизер в сравнении с потерей бизнеса и источника дохода. Очередной жесткий карантин приведет к резкому увеличению безработицы, потере источников дохода миллионами граждан и увеличению бедности на фоне роста коммунальных тарифов, — прогнозирует экономист. — С начала отопительного сезона общий долг населения за услуги ЖКХ вырос в 1,5 раза — на 26,6 млрд гривен (примерно 1 млрд долларов. — Прим. ФАН). На 1 октября 2020-го он составлял 54,4 млрд гривен, а сейчас — 81 млрд гривен (около 3 млрд долларов). Это абсолютный «рекорд» за всю историю независимости Украины. Цена ЖКУ резко завышена и не соответствуют фактическим доходам населения. Как следствие — стоит ожидать новых долгов за коммуналку, что наверняка приведет к росту социального напряжения в стране».

Говоря о том, приведет ли третий по счету локдаун к народным протестам, Скаршевский заявил — жесткий и длительный карантин по всей стране почти неизбежно приведет к всплеску уличной активности. Ведь у многих людей на Украине просто не осталось сбережений, указал он.

«Что касается влияния локдауна на рост экономики, то здесь важен не рост или падение ВВП, а уровень безработицы и обеднения населения. Я бы не смотрел на макропоказатели в экономике — они не так уж важны, с точки зрения простого человека. Да, если в мире сохранятся высокие цены на зерно и металл, то в перспективе может произойти рост экономики Украины. Но при этом сотни тысяч украинцев все равно обеднеют, оставшись без работы», — заявил Скаршевский.

Аналитик компании Dragon Capital предположил, что нынешний год будет для украинцев даже сложнее, чем 2020-й.