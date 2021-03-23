Депутаты Госдумы одобрили проект закона о «гаражной амнистии»

Москва, 23 марта. Законопроект, упрощающий порядок оформления прав граждан на гаражи и земельные участки под ними, приняли в третьем чтении депутаты Госдумы РФ.

Срок действия «гаражной амнистии» — до 1 сентября 2026 года. Согласно документу, россияне смогут с помощью одного заявления оформить права на земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Речь идет об участках, где построены гаражи. Упрощенный порядок будет действовать для сооружений, установленных до 2004 года.

Право на владение земельным участком в указанный срок владельцы гаражей смогут оформить бесплатно. Уточняется, что речь идет о земле, которая выделена организациям или гаражным кооперативам. Гражданин может предоставить любые документы, чтобы доказать право пользования постройкой. Подойдут даже квитанции об оплате услуг ЖКХ.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что сейчас большое количество гаражей не оформлено, поэтому россияне не могут распоряжаться ими как имуществом. Таким образом этот правовой пробел устраняется.

Законопроект об увеличении федеральной части списка на выборах в нижнюю палату российского парламента планируется рассмотреть в первом чтении, заявил ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.