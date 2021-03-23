Депутат Шерин призвал журналистское сообщество осудить фильм Собчак о маньяке

Депутат Госдумы Александр Шерин оценил предложение главы Союза журналистов России Владимира Соловьева законодательно запретить преступникам давать интервью в СМИ. Парламентарий рассказал ФАН, что после выхода документального фильма Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове он подготовил два запроса — во ФСИН и Генпрокуратуру.

Зверства скопинского маньяка

В 2005 году Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима. Он похитил двух несовершеннолетних девушек и почти четыре года держал их в подвале в городе Скопино Рязанской области. За это время одна из девушек дважды родила от маньяка. В интервью Собчак преступник заявил, готов «помочь» зачать детей одной из его жертв, а также сообщил, что до сих пор неравнодушен к ней.

Закон сына Сэма

Владимир Соловьев отметил, что Собчак воспользовалась провалом в законодательстве. Он отметил, что в США существует так называемый закон сына Сэма, который запрещает преступникам, совершившим тяжелые преступления, затем давать интервью журналистам, писать книги и популяризировать преступную деятельность.

«Я бы предложил нашим законодателям внимательно присмотреться к этому случаю и подумать о том, как запретить подобным представителям преступного мира, даже, может быть, искупившим свою вину, но тем не менее популяризировать свою деятельность и рассказывать на страницах газет и на экранах телевизоров о своих преступлениях», — заявил глава СЖР в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Журналистская этика

Депутат Госдумы Александр Шерин осудил документальный фильм Собчак о скопинском маньяке. Парламентарий заявил, что журналисты в своей работе должны руководствоваться этикой, человеческими и моральными нормами.

«Если бы Адольф Гитлер не покончил с собой, то Ксения Анатольевна и у него бы взяла интервью. Послушала бы, как он принимал решение об уничтожении миллионов граждан, строительстве концлагерей, блокаде Ленинграда. Есть определенные журналисты, которые в погоде за хайпом не гнушаются никакими нормами морали. Меня, честно говоря, не удивило, что именно Ксения Собчак взяла это интервью. Я, как депутат Госдумы от фракции ЛДПР от Рязанской области, уже подготовил соответствующий депутатский запрос насчет интервью во ФСИН и в Генпрокуратуру», — заявил Шерин.

Депутат также признался, что у него вызывает недоумение, почему до сих пор не уничтожили место, где Мохов держал жертв. Он сообщил, что также обратится в прокуратуру с запросом о ликвидации места преступления.

Шерин отметил, что в Рязанской области много выдающихся людей, например, ветеранов Чеченской войны.

«Оказывается, по меркам журналиста, бывшего кандидата в президенты России Ксении Анатольевны Собчак это самый популярный и интересный человек — это животное, которое насиловало девочек в подвале и за это отсидело 17 лет. А теперь человек получил популярность, столько внимания. Зачем? Чтобы сделать из него символ, идол? Чтобы люди со слабой психикой и склонные к насильственным действиям брали у него пример? Посмотрите: мужик отсидел, вышел, и теперь у него берут интервью. Мне кажется, что и журналистское сообщество должно это осудить. Должны быть нормы морали. Нужно вносить соответствующие поправки и запретить брать интервью, упоминать, прославлять преступников. Надо внести изменения в законодательство и за надзором за этим человеком после отсидки, чтобы ему тоже было запрещено давать интервью», — добавил Шерин.

Также фильм Собчак о скопинском маньяке осудила депутат Госдумы Оксана Пушкина. Она назвала аморальной попытку сделать из маньяка «героя». Пушкина также призвала ФСИН и Генпрокуратуру проверить высказанные им в интервью угрозы в адрес жертв.