Украина оказалась беднейшим государством в Европе

Киев, 23 марта. Обнародованы сведения об экономическом состоянии Украины на 2020 год, страна остается на последнем месте в Европе.

Украинский ВВП составил 154,8 миллиарда долларов США. Положение страны в рейтинге ВВП на душу населения могло быть выше, однако правительство упорно публикует статистику, по которой численность населения составляет 41,9 млн человек.

В действительности численность населения, по минимальным оценкам, ниже на 7 миллионов человек. Статистическую неточность легко исправить, но для этого официальному Киеву придется признать фактическую потерю Крыма и Донбасса. Кроме того, многие граждане просто выехали из страны.

Если сравнивать ВВП с прошлогодним значением, то тут данные разнятся. По сведениям официального Киева, снижение составило 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также есть альтернативная оценка МВФ. По их подсчетам сокращение показателя было почти вдвое больше, и составляло 7%.

Из-за низких заработков жители Украины вынуждены экономить на еде, так как их доходы не покрывают рост цен на товары первой необходимости, сообщил один из украинских телеканалов.