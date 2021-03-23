Союз России и Китая заставит «коалицию имени Байдена» рассыпаться от потери ресурсов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22–23 марта наносит рабочий визит в КНР, после которого отправится в Южную Корею. Местом его встречи с китайским коллегой Ван И стал вовсе не столичный Пекин, но город Гуйлинь на юге Поднебесной.

Накануне глава отечественной дипломатии, встретивший свое 71-летие, отметился не только интервью для СМИ «Красного дракона», но и демонстрацией — уже на китайской территории — дизайнерской маски с надписью FCKNG QRNTN (игра на грани цензуры лишенных гласных английских слов). И, кстати, в открытой части самих переговоров участвовал вообще без маски.

Это само по себе — весьма недвусмысленный сигнал на фоне объявленной в Евросоюзе «третьей волны» коронавирусной инфекции (злые языки говорят, что они еще из первой до сих пор не вынырнули), отказа «единой Европы» от использования российской вакцины «Спутник V» и введения на ее территории уже нынешним летом «ковид-паспортов», именуемых «Цифровым зеленым сертификатом» (Digital Green Certificate).

Таким образом, Россия демонстрирует явное нежелание автоматически продолжать игры в «COVID-19: Великую перезагрузку», устроенные в 2020 году системой параполитических структур, образующих «глубинное государство» не только в США, но и в других странах коллективного Запада. Ничуть при этом не навязывая свою позицию партнерам и оппонентам на международной арене: в частности, Лавров весьма комплиментарно отозвался о китайской системе цифрового учета вакцинированных и переболевших.

Вообще, похоже на то, что вопросы журналистов из КНР главе российского МИДа просто «разминали» повестку переговоров в Гуйлине. Куда китайский коллега Сергея Лаврова прилетел практически прямиком из Анкориджа (Аляска, США), где вместе со своим старшим товарищем, членом Политбюро ЦК КПК и членом Госсовета КНР Ян Цзечи, пытался объяснить ситуацию и перспективы ее развития — не только в Арктике — американскому госсекретарю Энтони Блинкену.

Их публичное общение, как известно, прошло в повышенном регистре взаимных претензий и обвинений. За это 46-й президент США Джо Байден Блинкена открыто похвалил, а вдогонку Евросоюз наложил санкции на КНР — из-за уже объявленного Вашингтоном «нарушения прав человека» на ее территории… Все это свидетельствует о том, что Москва и Пекин сталкиваются с единым фронтом со стороны коллективного Запада, и у них не остается иного выхода, кроме как двигаться дальше «рука об руку и плечом к плечу».

Из итогов прошедших в Гуйлине переговоров следует, что «всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие» двух держав отныне расширяет свои военно-политические рамки и распространяется на сферу финансово-экономическую. Во всяком случае, и проект создания «антисанкционной» группы в рамках различных международных структур, включая ООН, и заявленный целью сотрудничества отказ «от использования контролируемых Западом международных платежных систем», и, видимо, много другое — шары как раз в эту лузу.

Разумеется, подобное решение значительно уменьшает степени свободы на мировой арене, а также создает дополнительные риски и для России, и для Китая. Особенно это касается внутренних, приграничных и трансграничных конфликтов, на разжигание которых в ближайшее время будут брошены все доступные Соединенным Штатам и их союзникам ресурсы. Вместе с попытками разрушить российско-китайский союз, а также любой ценой добиться смены политического руководства в Пекине и/или в Москве.

Слова о «ближайшем времени» сказаны здесь не для красоты. Соотношение сил в современном мире изменяется отнюдь не в пользу США. С каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем. Там тоже это прекрасно видят и понимают. Поэтому чем раньше они решатся нанести свои «прокси»-удары (на прямую войну сил уже нет), тем лучше выглядят их шансы на конечный успех. Так, в Штатах даже не скрывают, что готовы провести «разведку боем» в сфере кибербезопасности — во всяком случае, против России, — и даже называют сроки: до 31 марта текущего года. То есть буквально на днях.

Если такая «разведка боем» пройдет успешно, можно ждать вспышки в Донбассе уже в апреле. Если же «блицкриг» не задастся и первый натиск коллективного Запада России и Китаю удастся сдержать, то нынешняя, сколоченная всеми правдами и неправдами, «коалиция имени Байдена» неминуемо начнет «сыпаться» ввиду нехватки у нее достаточного количества не только свободных ресурсов, но и общих целей. Подобно тому, как «сыпалась» коалиция союзников Третьего рейха в 1944–1945 годах, когда советские войска перенесли боевые действия на вражескую территорию.

Разумеется, системная оценка этих рисков и выработка совместной программы противодействия им — задача не министров иностранных дел, а глав государств. Совместное заявление по этому поводу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, как отметил Сергей Лавров, ожидалось к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, то есть к 16 июля 2021 года, ровно за неделю до празднования 100-летия компартии Китая. Но развитие событий смещает необходимость такого заявления «влево», на более ранний срок, для чего уже было заявлено о подготовке встреч «на высоком и высшем уровне».

Лишний раз подтверждает данный тезис то обстоятельство, что после окончания переговоров Сергея Лаврова и Ван И китайская сторона поспешила заявить, что они не носили антиамериканского или направленного против какой-либо третьей страны характера. Следовательно, несмотря на инцидент в Анкоридже и прочие конфликтные моменты, Пекин еще не теряет надежды (и, скорее всего, оснований) урегулировать свои противоречия с Вашингтоном мирным путем, в том числе — используя российский фактор.