«Золотое кольцо России» отметит 50-летие туристическим автопробегом

Москва, 23 марта. Туристический автопробег, приуроченный к 50-й годовщине известнейшего национального маршрута «Золотое кольцо России», стартует во Владимирской области 18 апреля.

Главным организатором акции выступила ассоциация малых туристских городов. Мероприятие направлено на реализацию федерального проекта «Повышение доступности туристического продукта», к основным задачам которого относятся актуализирование истории маршрута, привлечение интереса аудитории к культуре малых городов и укрепление традиций семейного отдыха.

В рамках автопробега туристы смогут отправиться в путешествие по входящим в «Золотое кольцо России» городам на легковых автомобилях. Пунктом отправления станет Покров, откуда путешественники поедут в направлении Владимира и Суздаля. Мероприятие продлится в период с 18 по 24 апреля 2021 года.

В Крыму тем временем с помощью автопробега отпраздновали день воссоединения полуострова с Россией. После праздничного концерта по Алуште проехала целая колонна из автомобилей с флагами России и республики.