Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2021

Москва, 23 марта. Букмекеры считают, что победителем песенного конкурса Евровидение в этом году станет Дестини Чукуньере из Мальты, которая выступает с песней Je Me Casse.

Второе место досталось певцу из Швейцарии Джону Мухарремаю, выступающему под псевдонимом Gjon’s Tears. Тройку лидеров замыкает представитель Франции — певица и актриса Барбара Прави, пишет портал Eurovisionworld.

Российскую певицу Манижу букмекеры поставили на 13-е место. Несмотря на это, видео на композицию «Русская женщина», с которой выступит исполнительница, заняло вторую строчку по популярности на YouTube-канале песенного конкурса. Клип уступил только сербскому коллективу Hurricane, который споет на конкурсе композицию Loco Loco.

В этом году Евровидение состоится с 18 по 22 мая в Роттердаме. Песенный конкурс должен пройти в традиционном формате.