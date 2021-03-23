Дочь Толкалиной и Кончаловского появилась на шоу «Ты — топ-модель»

Москва, 23 марта. Дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария участвовала в кастинге проекта «Ты — топ-модель». На своей странице в Instagram она поделилась впечатлениями.

Звездная наследница без блата и родительских связей пыталась стать участницей шоу на ТНТ. Девушка проходила кастинг вместе с другими моделями. Не все претендентки попали в финальный список участниц телепроекта.

Марии не улыбнулась удача, но 19-летняя девушка не отчаивается. Она уверена в своих силах и пообещала прийти на кастинг вновь.

«Это невероятный опыт. Я приду к ним и в следующем году», — написала Михалкова-Кончаловская.

Девушка разоткровенничалась на еще одну важную тему — грудь. Дочь знаменитых артистов планирует сделать пластическую операцию. Марию не устраивает, как выглядит ее бюст после резкого похудения. Девушка уже начала копить деньги на операцию.

Егор Кончаловский состоял в отношениях с Любовью Толкалиной с 1997 года. У них родилась дочь в 2001 году. Четыре года назад влюбленные объявили о своем расставании спустя 20 лет романа.