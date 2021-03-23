Жительница Тулы отдала мошенникам почти шесть миллионов рублей

Тула, 23 марта. Самое крупное в текущем году мошенничество зафиксировала полиция региона.

Как стало известно ФАН, 61-летняя тулячка, ставшая жертвой злоумышленников, лишилась почти шести миллионов рублей. При этом обманщики действовали по стандартной достаточно распространенной схеме. Потерпевшей позвонили на мобильный телефон, представились службой безопасности банка и рассказали о том, что деньги на принадлежащей ей карте под угрозой. Чтобы исключить попытку несанкционированного доступа к накоплениям требовалось перевести деньги на якобы защищенный счет. Женщина выполнила все требования злоумышленников. Те, в свою очередь, в течение нескольких дней продолжали связываться с ней, понимая, что жертва готова продолжать переводить деньги.

«В результате потерпевшая лишилась суммы в размере 5 миллионов 800 тысяч рублей. Она совершала перевод за переводом, следуя указаниям неизвестных ей собеседников. Лишь после того, как от потерпевшей потребовалось оформить кредит с залогом имущества, она задумалась о происходящем. Женщина вспомнила, что ей рассказывали о такой схеме обмана, поняла, что она оказалась жертвой противоправного деяния и обратилась в полицию. Возбуждено и расследуется уголовное дело», – рассказали ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Ущерб в таком размере оказался самым значительным для одной жертвы телефонного мошенничества в Тульской области за нынешний год. Ранее ФАН сообщал о краже двух миллионов рублей у местного пенсионера. Злоумышленница похитила деньги у 90-летнего мужчины, придя в квартиру под видом работницы социальной службы.