Корабли Черноморского флота уничтожили «противника» вблизи учений НАТО

Москва, 23 марта. Фрегаты Черноморского флота (ЧФ) «Адмирал Макаров и «Адмирал Эссен» отработали уничтожение вражеских кораблей, сообщили в пресс-службе ЧФ.

Экипажи российских кораблей проводили учебное сражение против корабельной группы условного противника. Согласно легенде учений, средства разведки ЧФ обнаружили неопознанный беспилотник, который пролетал над объектами флота. Проследив за БПЛА, моряки ВМФ РФ обнаружили его место посадки на вертолетную палубу корабля условного противника.

Командование приказало фрегатам следовать в указанный район, и не допустить новые полеты дронов. Экипажи фрегатов отразили условную атаку с воздуха, после чего началось уничтожение противника с применением ракетного и артиллерийского вооружения. «Адмирал Эссен» наносил удары крылатыми ракетами «Калибр».

В Черном море параллельно проходят военно-морские учения стран НАТО Sea Shield 2021. Известно о прибытии в регион кораблей из Турции, Испании, США, Греции, и ряда других государств.

Ранее стало известно, что средства наблюдения ЧФ следят за перемещениями американского эсминца USS Thomas Hudner.