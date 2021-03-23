Укравший бутылку водки пьяный посетитель ТЦ покусал продавцов в Курчатове

Курск, 22 марта. В городе Курчатов Курской области городским судом было рассмотрено дело покусанных сотрудниках местного ТЦ «Европа».

Известно, что обвиняемый приехал в регион из Башкортостана зарабатывать деньги. Из-за отсутствия последнего и желания напиться, мужчина пытался вынести из магазина бутылку водки. Сотрудники торгового центра заметили это и попытались ему помешать.

Пресс-служба Курчатовского городского суда сообщила, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии, напал на контролера и старшего смены административного контроля, покусал их и нанес им другие физические увечья.

Мужчина пытался сбежать с места преступления, однако сотрудникам правоохранительных органов удалось его задержать. Суд вынес обвиняемому наказание в виде лишения свободы на 2 года и 10 дней в колонии общего режима. Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее ФАН сообщал, что грозит 20-летнему парню с Солнцевского района Курской области, переспавшему с несовершеннолетней девочкой. Курский юрист отметил, что ему могут назначить принудительные и обязательные работы.