Российской компании отказали в покупке активов Rolls-Royce

Осло, 23 марта. Власти Норвегии отказались продавать «дочку» британской компании Rolls-Royce подразделению российского «Трансмашхолдинга» (ТМХ).

В Осло посчитали, что данная сделка представляет угрозу национальным интересам королевства. Предметом сделки являлся расположенный в Бергене завод по производству дизельных и газопоршневых двигателей Bergen Engines. Сумма сделки составляла 150 млн евро.

Министр юстиции страны Моника Муланд заявила, что технологии, которыми обладает предприятие, а также производимые двигатели представляют для России большое военно-стратегическое значение и могут укрепить ее военный потенциал.

Автомобиль Rolls-Royce Sweptail признан одним из самых дорогих на планете.