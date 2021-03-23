На Украине ответили Прилепину по поводу гибели пенсионера в Донбассе

Киев, 23 марта. Народная милиция ДНР не должна атаковать украинские позиции из-за убийства снайпером 71-летнего мужчины, считает боец МВД Украины Андрей Козинчук.

Писатель Захар Прилепин сообщил, что снайпер ВСУ застрелил пожилого жителя Донбасса. Он считает, что таким образом Киев пытается спровоцировать ДНР на ответные действия. Однако боец спецбатальона МВД Украины «Киевщина» Козинчук заявил, что гибель пенсионера не должна послужить причиной для эскалации боевых действий.

Он уверен, что информация об убийстве является вбросом. Козинчук признал, что сейчас он отсутствует на линии соприкосновения, поэтому не может достоверно подтвердить или опровергнуть произошедшее. В любом случае, гибель гражданского населения не считается достаточно веской причиной для того, чтобы Народная милиция ДНР нанесла ответный удар, передает его слова URA.RU.

Глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский выразил с ним солидарность. Он добавил, что основанием для атаки может послужить только появление военной техники на линии соприкосновения.

Ранее стало известно, что количество обстрелов в Донбассе со стороны ВСУ увеличились пятикратно за месяц. Также сообщалось о переброске техники ВСУ к линии разграничения, передает «Царьград».