Путин и Токаев обсудили использование российской вакцины от COVID-19 в Казахстане

Москва, 23 марта. Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев провели телефонные переговоры об использовании российской вакцины «Спутник V» в республике.

Отмечается, что Токаев обратился к российскому коллеге с просьбой о дополнительных поставках препарата от коронавируса, произведенного в России.

Ранее пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет раскрывать информацию о конкретном препарате, который будет использован для вакцинации от коронавируса Путина.