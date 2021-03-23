Прощание с Европой: Альгис Микульскис о возможности окончательного разрыва с ЕС

В минувший понедельник глава Евросовета Шарль Мишель, видимо, решив, что оказывает России небывалую любезность, в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным подсказал российскому лидеру пути улучшения отношений с ЕС. Правда, со стороны это выглядело как ультиматум.

Специальный корреспондент ФАН Альгис Микульскис в своей авторской колонке разъясняет, почему языком ультиматумов с Россией говорить нельзя и к чему может привести несоблюдение этого правила.

Пока в мире кипели страсти по реплике Джозефа Байдена в интервью корреспонденту АВС и последовавшим за ней удивительным приключениям президента США на трапе «борта №1», европейские политики думали о новых способах напомнить о себе политикам российским. И додумались, почему-то решив, что в Кремле сильно тоскуют по разрушенным отношениям, но не знают, как их восстановить.

Роль «реставратора» решил взять на себя глава высшего политического органа Европейского союза Шарль Мишель. Сказано — сделано! 22 марта он подошел к телефонному аппарату, по памяти набрал номер Владимира Путина и погнал с места в карьер:

«Значит так! Напряженные отношения Евросоюза с Россией могут улучшиться в случае реализации Москвой Минских соглашений по решению конфликта на востоке Украины, прекращения гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС, а также соблюдения российской стороной прав человека. И Навального! Навального не забудьте отпустить!»

Разумеется, я утрирую, и разговор проходил с соблюдением всех канонов дипломатического политеса, но смысл его, тем не менее, был именно таким. То есть России в лице ее президента были поставлены практически ультимативные условия.

Что ж… Давайте по порядку.

У меня такой вопрос: а почему, собственно, господин Мишель убежден, что отношения именно «напряженные»? Вот министр иностранных дел России Сергей Лавров, например, уверен, что никаких отношений — ни напряженных, ни расслабленных — вообще нет. По крайней мере, именно эту мысль он донес до аудитории, выступая на совместной с коллегой Ваном И пресс-конференции по итогам завершившихся в Гуйлине российско-китайских переговоров.

«С Евросоюзом, как с организацией, отношений нет. Вся инфраструктура этих отношений уничтожена односторонними решениями Брюсселя, — констатировал глава российской дипломатии. — Если Европа эти отношения разорвала, просто разрушив все механизмы, которые создавались многие годы, и у нас остались партнерами только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами».

И вопрос номер два: какие основания позволяют господину Мишелю считать, что Россия будет жить и действовать под чью-то диктовку? Да, мы согласны, что отношения с Европой окончательно испортились, что их нужно восстанавливать. Однако пусть и Европа поймет: в одностороннем порядке Россия ничего нормализовывать не будет. Захотите мира — будете делать шаги навстречу. Не захотите — скажем: «Будьте здоровы!» Пожелаем вам здоровья. Без иронии и шуток.

Однако давайте-ка попристальнее вглядимся в требования этого «начальника Старого Света». Что, например, он имел ввиду под «реализацией Москвой Минских соглашений»? Это Москва стягивает к линии разграничения в Донбассе тяжелую технику и ежедневно обстреливает из 120-мм минометов окраины Донецка? Или это российский снайпер 22 мая убил старика, вышедшего во двор покормить кур? Нет, Москва, конечно, может поспособствовать Украине в реализации «Минска» и, я надеюсь, скоро поспособствует. Но, боюсь, методика Европе не понравится, а вопли ее «говорящих голов» будут слышны даже на Южном полюсе.

Идем дальше. «Прекращение гибридных нападений и кибератак на государства в составе ЕС». Я, честно, не знаю, на какое государство ЕС гибридно напала Россия. И кого подвергла кибератакам — я не знаю тоже. Зато я хорошо знаю о европейских планах по захвату Калининградской области и о том, какие силы развернуты командованием НАТО вблизи российских границ.

«В Польше и странах Прибалтики с 2017 года на ротационной основе (со сменой подразделений каждые полгода) развернуты четыре многонациональные боевые группы усиленного передового присутствия. Группу в Польше возглавляют США, в Литве — Германия, в Латвии — Канада, в Эстонии — Великобритания. Общая численность всех боевых групп — более 4700 человек. Для координации деятельности боевых групп в Эльблонге (Польша) создан штаб многонациональной дивизии НАТО «Северо-Восток». В Адажи (Латвия) открыт еще один штаб многонациональной дивизии «Север» для обеспечения совместного командования подразделениями Дании, Латвии и Эстонии и боевыми группами НАТО в Прибалтике».

Интересно, какой будет реакция европейских бюрократов в случае, если Россия — гипотетически! — потребует от них выдворить с территории ЕС американские войска?

Что там дальше? Соблюдение прав человека? Ну, этот «вой на болотах» звучит в адрес России (а до этого — СССР) с 10 декабря 1948 года, то есть со дня принятия на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН «Всеобщей декларации…» об этих самых правах. Так что — привычно. Можно не останавливаться. Да и тема Навального уже поднадоела. Отсидит, как надо, и вернется.

Кстати, «надавить на Россию» еще в начале марта Шарля Мишеля попросил еще и — кто бы вы думали? — (тут должна быть барабанная дробь) — Владимир Зеленский!

«Буду благодарен за дальнейшую мобилизацию давления ЕС на Россию. Украина желает мира и пытается его достигнуть политико-дипломатическим путем. И мы сможем это сделать только вместе, ощущая международную поддержку и вашу поддержку как председателя Европейского совета ради стабильности и безопасности на Европейском континенте. Уверен, что Европейский совет под председательством Шарля Мишеля в конце этого месяца будет иметь жесткую позицию касательно российской агрессии против Украины», — провозгласил тогда украинский президент.

И получил от главы Евросовета ответную сентенцию о том, что Москва является стороной конфликта в Донбассе и не выполняет Минские соглашения.

«К сожалению, Россия не ответила взаимностью на позитивные шаги Украины для воплощения Минских соглашений, именно поэтому наши экономические санкции против России останутся в силе. Россия является частью этого конфликта, а не посредником».

Знаете что. Я думаю, что с Европой мы распрощались навсегда.

Потому что она не будет ни слушать, ни слышать Россию.

Потому что нельзя вести дела с нахальными и наглыми марионетками, каковыми давно уже являются все функционеры Евросоюза.

Потому что времена, когда страна, с собачьей преданностью глядя на Запад, всячески хотела ему понравиться, миновали. И говорить с Россией в приказном тоне больше никто не будет.

А к санкциям мы уже привыкли и найдем способ ответить на них так, чтобы вы сильно-сильно удивились. Не в хорошем смысле.

P. S. О правах человека я все-таки скажу пару слов. Сегодня омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова отреагировала на сообщение об упомянутом мною выше убийстве 71-летнего жителя поселка Александровка.

«Поражающий прецедентной жестокостью акт насилия совершили вчера военнослужащие ВСУ в поселке Александровка. Украинский снайпер прицельным выстрелом в голову убил гражданского мужчину 1950 года рождения. После произошедшего украинские военные продолжали обстрел еще несколько часов, намеренно препятствуя эвакуации тела убитого. Погибший пенсионер оказался под огнем в момент, когда занимался хозяйственными делами во дворе собственного дома. Выстрел был произведен с расстояния в несколько сотен метров. То есть снайпер прекрасно видел, в кого и при каких обстоятельствах стреляет. А значит, отдавал себе отчет, что своими действиями совершает военное преступление, направленное на лишение жизни мирного жителя».

Что скажете, господин Мишель? Хотя что вы можете сказать? Вы же даже не заметили этого убийства. С вашей точки зрения, с правами человека на Украине — все в ажуре.