Зрители выразили Собчак презрение и ненависть из-за интервью со скопинским маньяком

Москва, 23 марта. Телеведущая Ксения Собчак столкнулась с волной ненависти в комментариях после выхода ее интервью со скопинским маньяком Виктором Моховым.

Запись своей беседы с преступником, более трех лет державшим в подземном бункере двух девочек-подростков, Собчак опубликовала 22 марта. Уже больше суток споры вокруг этого интервью не утихают. Ведущей оставляют негативные комментарии как на YouTube, так и в соцсетях, например, в Instagram.

Многие зрители пишут журналистке, чтобы выразить презрение и ненависть. Некоторым выпуск показался слишком жестоким, другие и вовсе принципиально отказались смотреть интервью.

«Омерзительное ощущение. Вы не должны были позволять ему кайфовать от собственной значимости. Не должны были, не имели права!»; «Никаких принципов у вас нет!»; «Отвратительно то, что этому человеку уделяется столько внимания вместо того, чтобы заклеймить его общественным позором»; «Собчак без морали, без совести. Такой человек должен быть изгоем в обществе, а Собчак тащит его на интервью»; «Вот если бы вы брали у него интервью, когда он находился в заключении, то такого бы кипиша не было. А тут прям жареный хайп и ему, и вам», — написали возмущенные комментаторы.

Многих зрителей разозлил финансовый аспект ситуации. Среди комментаторов некоторые не сомневаются, что Собчак заплатила Мохову деньги за интервью, пишут «Вести Подмосковья».

В беседе с журналисткой скопинский маньяк был довольно откровенен. Например, он рассказал Собчак о своих сексуальных предпочтениях.