Киев, 23 марта. Президент Украины Владимир Зеленский сам направляет себя в ситуацию потери всех связей с Россией. Об этом рассказал политолог Алексей Якубин.

Предпринятые киевскими властями санкции в отношении оппозиционных телеканалов и политика Виктора Медведчука могут оказаться способом давления на Россию. По мнению Якубина, Зеленский пытается использовать это для получения неких уступок от Москвы. Однако намерение президента принудить Россию к разговору может повлечь за собой обратную ситуацию, констатировал эксперт.

«Сейчас еще стала звучать некая милитаристская риторика. Но это тоже проигрышный для власти вариант», — считает Якубин.

Политолог обратил внимание на социально-экономические проблемы, которые создал сам Зеленский. Спикер уверен, что украинская власть пытается отвлечь внимание общества.

Действующий президент Украины не решил вопрос тарифов на услуги ЖКХ и лишил себя двух третей избирателей, отметил Якубин. Зеленский делегитимирует себя собственными решениями, пришел к выводу политолог.

Президент Незалежной ранее одобрил решение СНБО о продлении санкций в отношении Сбербанка и Проминвестбанка, пишет НСН. Экономист Алексей Зубец уверен, что у Зеленского нет реальных полномочий и самостоятельной политической функции.