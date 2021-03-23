По стопам Кучмы: эксперты порассуждали, почему Байден не звонит Зеленскому

Киев, 23 марта. Украинский вопрос не занимает у президента США Джо Байдена первое место, уверен руководитель Агентства международных исследований Игорь Соловей.

Киев упустил возможность наладить связи с Вашингтоном, подчеркивает эксперт. По его словам, досрочная смена посла Владимира Ельченко до оглашения результатов выборов в Соединенных штатов сделала дипломата «хромой уткой». Его слова приводит украинское издание «Телеграф».

«Зная, что он уезжает, никто из действующей администрации уже не хотел иметь с ним дело», — пояснил Игорь Соловей.

Также на диалог президента Украины Владимира Зеленского и Байдена может негативно повлиять скандал с «прослушкой», в котором был замешан действующий американский лидер. К обнародованию записей мог быть причастен Офис президента Зеленского, отметил эксперт.

«Получается, кто-то из окружения действующего президента готовит ему роль Кучмы (когда тот после искусственно созданного «кольчужного скандала» оказался в международной изоляции и повернулся к России), толкая и нынешнего главу Украины к нерукопожатности со стороны США и западного мира», — предупредил аналитик.

Ранее американские журналисты нашли причину, по которой Байден не звонит Зеленскому, передает «Национальная служба новостей». Таким способом американский президент пытается заставить украинского коллегу отказаться от изменений в политике и следовать обещанному курсу, пояснили в издании.

Также возможный звонок Байдена своему коллеге прокомментировал политолог Александр Асафов. Разговор состоится в том случае, если он поможет усилить антироссийскую позицию, подчеркнул эксперт.