Вашингтон, 23 марта. По мнению бывшего ведущего специалиста Госдепартамента США, инфекция COVID-19, скорее всего, была случайно выпущена в Ухане во время военных исследований биологического оружия. Об этом сообщает The Gateway Pundit.

Бывший сотрудник Госдепартамента Дэвид Ашер, который курировал оперативную группу по изучению происхождения коронавируса, сообщил, что, на его взгляд, вирус не только пришел из Уханьского института вирусологии, но и мог быть потенциальным биологическим оружием Народно-освободительной армии КНР.

Автор материала подчеркивает, что и по сей день остается неясным до конца, был ли это несчастный случай или нет. Отмечается, что власти Китая могли распространить инфекцию, чтобы предотвратить необходимость соблюдать торговую сделку с Соединенными Штатами. Предполагается, что китайцы могли выпустить вирус, чтобы помешать Америке развиваться дальше. Якобы с этой целью и было решено обрушить всю мировую экономику.

Ранее Федеральное агентство новостей обратило внимание на ряд странностей, связанных с появлением коронавирусной инфекции.