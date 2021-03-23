Кудрявцева вышла на связь после реанимации

Москва, 23 марта. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева, угодившая в реанимацию, вышла на связь с поклонниками. Знаменитость откровенно рассказала о своем самочувствии.

Кудрявцевой стало плохо во время съемок. Ее экстренно госпитализировали. По признанию самой звезды ТВ, ехать с мигалками на скорой — «тот еще стресс и ощущение, что все — приплыли».

За ночь Кудрявцеву обследовали и сделали ей необходимые анализы. Результаты показали, что 49-летняя звезда здорова. Впрочем, она убеждена, что нужно больше отдыхать, пишет «Газета.Ru».

«В принципе ничего критичного. Нервы, стресс, мало отдыха — типа того. На этом фоне сбой дает физика, ну и еще моя чертова мнительность и тревожность», — сказала она на своей странице в Instagram.

С начала года знаменитость побывала в больнице несколько раз, передает «Вечерняя Москва». Сперва она лечилась от коронавируса, а затем получила серьезную травму позвоночника. После перелома Кудрявцева на некоторое время оказалась в инвалидном кресле. Звезда, отказавшись от лечения в клинике, восстанавливала свои силы дома на протяжении нескольких недель.