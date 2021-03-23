Расчеты С-400 провели тренировку по противовоздушной обороне Арктики

Североморск, 23 марта. Учения по обороне воздушного пространства успешно завершились в Арктическом регионе, передает пресс-служба Северного флота.

В тактических тренировках приняли участие боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь».

Военнослужащими был выполнен ряд операций обнаружения, захвата, сопровождения средств воздушного нападения условного оппонента. Действия проходили в условиях сложной воздушной и наземной обстановки.

Боевую устойчивость С-400 обеспечивали расчеты ЗРПК «Панцирь». Они взяли под свой контроль воздушное пространство и приступили к отработке действий противовоздушной обороны в ближней зоне. Находясь под прикрытием «Панцирей», ЗРК С-400 приступили к маршу в обозначенный район и выполнили ряд задач по обустройству позиций на неподготовленной местности.

Ранее стало известно, что теперь российские спутники следят за Арктикой. Также недавно издание «Царьград» сообщало о намерениях США по поводу Арктического региона.