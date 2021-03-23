Шойгу провел переговоры с главой минобороны Армении

Ереван, 23 марта. Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим армянским коллегой Вагаршаком Арутюняном сотрудничество, сообщили в МО Армении.

Беседа глав оборонных ведомств прошла в телефонном режиме. Была затронута тема деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, реформы в ВС Армении, военно-политическая ситуация в регионе.

«В ходе телефонного разговора особо упоминались меры безопасности, принятые в Сюникской области Армении», — говорится в сообщении.

Российские миротворцы были введены в регион согласно трехстороннему соглашению между Россией, Арменией и Азербайджаном. Военнослужащие обеспечивают сохранения режима прекращения огня, проводят разминирование местности, контролируют возвращение беженцев домой.

Ранее стало известно, что российские саперы уничтожили более 25 тысяч мин в Нагорном Карабахе.