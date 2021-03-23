На Украине прокомментировали возможность присоединения к Шенгенской зоне

Киев, 23 марта. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина по вопросам европейской и евроатлантической интеграции оценила возможность вхождения страны в Шенгенскую зону.

По ее словам, сейчас этот вопрос не стоит на повестке дня украинского правительства.

«Мы можем говорить о чем-либо, но в первую очередь мы говорим о присоединении Украины к Европейскому союзу», — сказала она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости реформирования Шенгенской зоны. Такое предложение он высказал в ходе своего выступления в ходе видеоконференции по европейскому ответу на террористическую угрозу.