Ведущая Елена Старостина выбежала из студии «Прямого эфира» из-за скандала с Рудинштейном

Москва, 23 марта. Телеведущая Елена Старостина и актер Марк Рудинштейн устроили скандал в студии шоу Андрея Малахова «Прямой эфир», на котором обсуждали актрису Наталью Дрожжину.

Главной гостьей нового выпуска стала двоюродная сестра Натальи Дрожжиной, согласившаяся раскрыть публике семейные тайны. Присутствующие в студии горячо спорили по поводу некоторых моментов, пытаясь перекричать друг друга. В какой-то момент Рудинштейн грубо высказался в адрес Старостиной.

«Рудинштейн, еще одно хамское слово! Еще раз говорю, у меня есть муж, он превратит тебя, чудик, в крысу, ты понял?» — заявила разъяренная телеведущая.

«Ты дура, понимаешь? Ты обыкновенная сволочь и дура! И никто меня в крысу не превратит», — продолжил оскорблять Старостину актер.

Андрей Малахов пытался успокоить гостей, но его усилия оказались напрасны. Ведущая не выдержала порции обзывательств и выбежала из студии. Правда, через несколько минут Старостина, видимо, успокоилась и вернулась на свое место.

Скандалы — довольно частое явление на шоу Андрея Малахова. Недавно сам ведущий не смог сдержать эмоций в эфире. Он выругался в адрес экс-капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина из-за ситуации с тяжелобольной экс-супругой спортсмена, о чем также ссообщал сайт 360tv.ru.