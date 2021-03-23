«Тинькофф банк» сообщил о сбоях в приложении на Android

Москва, 23 марта. Проблемы в работе приложения «Тинькофф банк» зафиксировали в компании. Сбои выявили на смартфонах с системой Android.

Пользователи приложения на устройствах могут столкнуться с проблемами в связи с нарушением работы сервиса Google. Об этом предупредили на официальном канале банка в Telegram.

Приложение «Тинькофф банк» на Android может «вылетать» при запуске. Специалисты компании пытаются своими силами найти решение проблемы.

До этого стало известно, что пользователи Сети пожаловались на сбои в поисковом сервисе Google. Нарушение работы зафиксировали в Соединенных Штатах, Великобритании и Франции. Об этом сообщил сервис Downdetector.