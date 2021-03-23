Время выгодных путешествий: как воспользоваться кэшбэком на отдых по России

Тула, 23 марта. Программа продажи туров по России с кэшбэком сейчас в самом разгаре. Ее задача – дать россиянам дополнительную возможность познакомиться с рекреационными ресурсами нашей страны. Условия покупки туристических пакетов в рамках данной акции останутся аналогичными прошлому году.

Туристический менеджер Елена Тишкова рассказа ФАН о тонкостях программы и пользуется ли она спросом у туристов.

«В турпакет входит транспорт по желанию туриста (перелет, железнодорожный проезд или же автобус) плюс проживание в гостиницах не менее двух ночей», — говорит Елена.

Забронировать тур по акции может любой владелец карты «Мир», но только те туры и отели, которые участвуют в программе.

«Если у вас нет карты «Мир», то сначала ее нужно получить, зарегистрировать, а только потом уже приходить в турагентство. Оплата производится онлайн, 100%. А в течение пяти дней вернется кэшбэк. Важно, что количество покупок по одной карте не ограничено. То есть можно в этот период съездить отдохнуть несколько раз или же сделать кому-то подарок, например, своим родителям», — продолжает Елена.

По словам Елены, кэшбэк пользуется большим спросом у туляков. Это выгодно и удобно для всех. Для людей — это возможность сэкономить на отдыхе, для турагентств — это привлечение туристов. А по сути — возрождение всей туристической отрасли.

«Сейчас уже третий этап, связанный с кэшбэком, и мы с удовольствием участвуем. У нас много туристов, которые бронируют Россию. Им стараемся предлагать отели с кэшбэком. Отмечу, бронировать можно и круизы по рекам. Например, «Москва-Углич», очень интересный маршрут. Его стоимость — 50 тысяч рублей на двоих с трехразовым питанием и экскурсиями. И плюс можно воспользоваться кэшбэком. Это же здорово, когда есть такая возможность. Первый этап кэшбэка был в теплое время года, в так называемый, пляжный сезон. Туристы летали в Крым и Сочи. Второй этап – зимний. Соответственно, популярными направлениями были Карелия, Питер, Казань. И это были экскурсионные туры. В третий этап выбор больше: и экскурсионные, и круизы, и отельный отдых», — рассказала собеседница ФАН.

Стоимость турпакета не ограничена, но нужно учесть тот факт, что возврат составит 20% от цены покупки, но не более 20 тысяч рублей. Программа распространяется на туры с заездом не позднее 28 июня текущего года. Дата же возвращения туриста не позднее 30 числа того же месяца.

И отвлечемся немного от кэшбэка. Есть и хорошие новости для тех, кто предпочитает отдых на Средиземноморье. С первого апреля Кипр откроет свои границы для Россиян. Но ПЦР-теста на коронавирус все же не избежать. Первый надо будет сделать за 72 часа до вылета в республику, второй – сразу по прилету, в аэропорту. Эта услуга обойдется туристу в 30 евро. А вот двухнедельный карантин проходить не придется.

С 14 мая все россияне смогут прилететь в Грецию. Отметим, сейчас действует специальная квота: не более четырех тысяч человек в неделю. А недавно было и того меньше – всего 500. Но есть условие: необходимо представить отрицательный ПЦР-тест, справку о наличие антител или же подтверждение о вакцинации туриста.