Гидрометцентр предупредил о приближении более засушливого климата в Крыму

Симферополь, 23 марта. Климат в Крыму может стать еще более засушливым на фоне глобального потепления. О таком прогнозе рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Специалист напомнил, что в прошлом году на полуострове зафиксировали сильнейшую засуху, а также ощутимую нехватку воды. Проблема с недостатком осадков на юге, по его словам, относится к климатическим.

«Целый ряд исследований показывает, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков», — заявил Вильфанд на онлайн-конференции в ТАСС.

Метеоролог отметил, что сокращение количества осадков в южной части страны происходит под влиянием глобального потепления. Таким образом территории за счет уменьшения показателя осадков продолжат приобретать еще более выраженный климат, характерный пустыням.

Зарубежные ученые тем временем сообщили, что глобальное потепление может сказаться на внешнем облике арктического региона. По словам экспертов, привычные пейзажи в будущем могут смениться цветущими и зелеными просторами.