Так себе мать: Муцениеце корит себя за отсутствие времени на общение с детьми

Москва, 23 марта. Популярная российская актриса Агата Муцениеце в последнее время стала невероятно востребованной. Девушка не успевает видеться с собственными детьми. А их у Агаты двое — восьмилетний Тимофей и пятилетняя Мия. Отец малюток — популярный актер Павел Прилучный. С ним Муцениеце прожила в браке десять лет.

Матери-одиночке, строящей свою актерскую карьеру, приходится нелегко. Агата Муцениеце — невероятно занятой человек, и ее постоянно буквально разрывают на части предложениями о работе.

«Ребята, мне кажется, я зомби. Просто человек не спит. Я сейчас собираюсь ехать на «Доброе утро». Сегодня у нас денек типа выходной, но после программы мы едем к зубному, а потом записываем самопробы. Затем я еду на другие пробы, после переодеваюсь и еду на день рождения к Косте Крюкову», — поделилась Муцениеце в своем YouTube-блоге с ностальгическим названием «Прилучные будни».

Актриса и телеведущая жалуется, что при таком сумасшедшем ритме жизни ей совершенно не хватает времени на общение с любимыми детьми Мией и Тимофеем. Звезда очень корит себя за это и считает, что она плохая мать.

«Давно детей так не видела, чтобы погулять с ними, провести целый день. Решила, что освобожу в графике только один день для детей, потому что так себе мать получается», — рассказала Агата Муцениеце.

Ранее ФАН писал о том, как Агата Муцениеце устроила танцы с голой грудью.