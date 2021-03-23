Церемония спуска подлодки «Магадан» на воду пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 23 марта. Дизель-электрическая подлодка проекта 636.3 будет торжественно спущена на воду 26 марта. В мероприятии также примет участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Церемония спуска подлодки «Магадан» пройдет в Санкт-Петербурге, передает пресс-служба предприятия «Адмиралтейские верфи». Данная подлодка построена для Тихоокеанского флота, который получит в общей сложности шесть таких субмарин.

Первая из них вошла в состав флота еще 25 ноября 2019 года, вторая — 24 октября 2020 года. Сообщается, что шестая подводная лодка будет передана к 2024 году.

Также ранее стало известно, что ВМФ РФ в ближайшее время получит на вооружение дизель-электрические подлодки проекта 677 «Лада».

Недавно издание «Царьград» сообщало, что российская подлодка всполошила силы НАТО, которые никак не могли ее отыскать.