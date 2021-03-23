Правительственные силы Сирии вошли в древнюю Пальмиру пять лет назад

Ровно пять лет назад начался один из важнейших этапов войны в Сирии — освобождение древнего города Пальмира. 23 марта 2016 года правительственные войска выбили из античного города террористов «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ).

Операция Сирийской Арабской Армии (САА) по освобождению Пальмиры началась за несколько дней до этого с авиаударов ВКС России по позициям террористов и конвоям с подкреплением боевиков, которые следовали из Ракки и Дейр эз-Зора.

Поддержка российской авиации с воздуха сыграла ключевую роль в том, что военнослужащие САА сумели к 23 марта войти в город Тадмор, а еще через четыре дня — полностью освободить населенный пункт и его историческую часть — Пальмиру — от присутствия террористов. 28 марта над центром города был поднят государственный флаг Сирии.

Уже в день полного освобождения саперные подразделения сирийской армии начали разминирование домов и улиц Пальмиры. 3 апреля к ним подключились саперы Вооруженных сил Российской Федерации. Впоследствии к восстановлению исторического облика города приступили археологи из Института истории материальной культуры РАН.

Примечательно, что правительственные силы Сирии приняли решение не применять артиллерию при освобождении исторической части города, чтобы сохранить его античный облик. Это существенно замедлило наступательную операцию, однако позволило спасти многие объекты культурного наследия ЮНЕСКО.

1 Организация запрещена на территории РФ.