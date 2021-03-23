СМИ выяснили, кого прятал в кровати Давид Манукян

Москва, 23 марта. Популярный блогер Дава случайно запечатлел в своей постели таинственную девушку. СМИ выяснили, что в одной кровати со звездой нежилась его помощница Анна Маковская.

Поклонники, увидевшие запись Давида Манукяна, долго гадали, с кем находится блогер. Долгое время информация не подтверждалась, но позже жгучая брюнетка разместила на своей странице фото, которое наглядно демонстрирует, что той незнакомкой была она.

Спустя время поползли слухи, что Маковская — новая возлюбленная Манукяна. Но при этом ни блогер, ни его помощница не комментируют отношения.

В окружении Давы говорят, что Маковская нравится матери блогера намного больше, чем его бывшая возлюбленная Ольга Бузова. Она считает девушку красивой, умной и доброй, пишет «Телепрограмма». Похоже, так думает и сам Дава. Он не раз тепло отзывался о своей помощнице в социальных сетях.

В конце января стало известно о расставании Бузовой и Манукяна. Пара, казалось, еще за пару недель до разрыва была счастлива. Сказка закончилась, как утверждают некоторые, из-за измен блогера.