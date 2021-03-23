Украинский певец Макс Барских восхитился красотой Москвы

Москва, 23 марта. Украинский певец Макс Барских прибыл в Москву и планирует пробыть в российской столице до конца марта. Исполнитель признался, что во время визита не только работает.

Основная цель приезда украинского певца в Россию — это гастроли. На ближайшее время у артиста запланирован концерт в Москве. Кроме того, Барских ходит на различные эфиры и продвигает свое творчество. Например, исполнителя позвали на «Русское радио».

В утреннем шоу радиостанции певец отметил, что в перерывах между работой он успевает отдыхать. Барских восхитился красотой российской столицы и рассказал, что хорошо проводит время в Москве.

«В выходные я успел побывать в ресторанчиках, барах. Изучаю ночную жизнь. Красивый город», — поделился эмоциями от визита в столицу РФ украинский исполнитель.

Настоящее имя Макса Барских Николай Бортник. Он родился в Херсоне в 1990 году, повзрослев, перебрался в Киев. Известность певцу принесло участие во втором сезоне украинской «Фабрики звезд», правда, артист покинул проект по собственному желанию.

Недавно Макс Барских поздравил мать с днем рождения и показал совместный снимок с родительницей. Нежное поздравление растрогало подписчиков певца.