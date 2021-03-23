Аналитики призвали не искать катастрофы во временном ослаблении рубля

Ничего катастрофического в резком ослаблении рубля нет, уверены аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Как рассказали эксперты, нефть накануне попыталась вырасти. Цена за марку Brent максимум достигала 65 долларов за баррель. Новый диапазон для нефти вырисовывается на уровне 62,55–63,55 доллара за баррель.

«Через неделю пройдет очередное заседание ОПЕК+. Поэтому особо сильных движений нефти до заседания не будет. Рынок сейчас в неопределенной ситуации по нефти. С одной стороны, действует пакет помощи экономике США, есть деньги на рынке, есть ощущение, что спрос на нефть будет восстанавливаться. Но с другой стороны, после такого сильного роста и на фоне локдаунов (Германия продлила карантин до 18 апреля) продолжается коррекция», — пояснили эксперты.

Что касается отечественной валюты, то, по мнению аналитиков, рубль слабеет, и это на фоне того, что в России сейчас налоговый период. При этом эксперты призывают не забывать, что рубль находится под давлением информации о грядущих новых санкциях США. Кроме того, сказывается «турецкий фактор» — национальная валюта Турции подешевела на 15%. Ситуация с турецкой лирой накладывает определенную нервозность на участников рынка.

«Турция, как и Россия, стоит в ряду развивающихся экономик. Соответственно, ослабление турецкой лиры, связанное с увольнением главы ЦБ, накладывает на иностранных инвесторов отпечаток. Это ведет к росту опасения за валюты развивающихся стран, в том числе за рубль. Это приводит в моменте к его ослаблению. Не катастрофическому, но неожиданно, что мы ушли выше 75 за доллар. Но, опять же, пока ничего катастрофического не происходит», — заключили аналитики.

Ранее ОПЕК+ по итогам заседания неожиданно приняла решение сохранить текущий уровень добычи нефти для всех стран организации, кроме РФ и Казахстана, которые смогут увеличить производство на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки соответственно.