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Домашняя пантера из Сибири покорила пользователей Сети трогательной историей спасения

Домашняя пантера из Сибири покорила пользователей Сети трогательной историей спасения

Новосибирск, 23 марта. Домашняя пантера из Сибири по кличке Луна стала звездой социальных сетей, а на ее аккаунт в Instagram подписались более 200 тыс. пользователей.

Пантера родилась в передвижном зоопарке, однако спустя неделю мать наотрез отказалась ее кормить. Сотрудники заметили это не сразу, поэтому время было упущено — малютка слабела на глазах.

Тогда сотрудники передвижного зверинца вышли на связь с девушкой, которая много лет сотрудничает с частными зоопарками и занимается реабилитацией хищных кошек. Сибирячка взялась за нелегкую задачу.

Благодаря ее стараниям маленький хищник подрос и окреп, после чего владельцы зоопарка решили его продать. Узнав об этом, девушка выкупила хищницу. Теперь Луна больше полугода живет как домашний питомец в обычном доме в одном из сибирских городков.

Домашняя пантера из Сибири покорила пользователей Сети трогательной историей спасения

Домашняя пантера из Сибири покорила пользователей Сети трогательной историей спасения

«Уже в мае она переедет в вольер, на свою территорию. Я хочу попробовать найти вариант остаться с ней и создать для этого все условия. Для меня Луна уже больше, чем просто питомец, она часть моего сердца», — рассказала женщина в интервью kp.ru.

Заодно сибирячка завела для Луны персональный Instagram и YouTube-канал. Пантера почти мгновенно стала популярной и завоевала любовь многих фолловеров.

Случай со спасением диких животных произошел в Приморье. Двух гималайских медвежат нашли жители поселков Новопокровка и Вострецово. Теперь «подкидыши» стали обитателями центра реабилитации диких животных «Тигр».

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