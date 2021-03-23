Домашняя пантера из Сибири покорила пользователей Сети трогательной историей спасения

Новосибирск, 23 марта. Домашняя пантера из Сибири по кличке Луна стала звездой социальных сетей, а на ее аккаунт в Instagram подписались более 200 тыс. пользователей.

Пантера родилась в передвижном зоопарке, однако спустя неделю мать наотрез отказалась ее кормить. Сотрудники заметили это не сразу, поэтому время было упущено — малютка слабела на глазах.

Тогда сотрудники передвижного зверинца вышли на связь с девушкой, которая много лет сотрудничает с частными зоопарками и занимается реабилитацией хищных кошек. Сибирячка взялась за нелегкую задачу.

Благодаря ее стараниям маленький хищник подрос и окреп, после чего владельцы зоопарка решили его продать. Узнав об этом, девушка выкупила хищницу. Теперь Луна больше полугода живет как домашний питомец в обычном доме в одном из сибирских городков.

«Уже в мае она переедет в вольер, на свою территорию. Я хочу попробовать найти вариант остаться с ней и создать для этого все условия. Для меня Луна уже больше, чем просто питомец, она часть моего сердца», — рассказала женщина в интервью kp.ru.

Заодно сибирячка завела для Луны персональный Instagram и YouTube-канал. Пантера почти мгновенно стала популярной и завоевала любовь многих фолловеров.

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