Попавших под лавину детей вывозят на снегоходах в Мурманской области

Мурманск, 23 марта. Спасатели начали эвакуацию детей с места схода лавины в Мурманской области, заявил губернатор региона Андрей Чибис.

Вечером в районе ручья Маннепахк сошла снежная лавина. В этот момент там находились туристы из Петербурга — трое взрослых и 13 подростков. Троих школьников засыпало снегом, двое из них выжили, а одна девочка погибла.

В эвакуации задействованы 47 человек и 15 единиц техники. Добраться к туристам удалось только по земле — вертолет не смог приземлиться из-за сложного рельефа. Сейчас туристов везут на снегоходах до автобуса, после чего доставят в пункт размещения, где их накормят и окажут медицинскую помощь.

Лыжник-экстремал из Подмосковья погиб при сходе лавины на горе Чегет в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарской Республики. Он сошел с маркированной трассы в запретную зону, сообщало РИАМО.