Осташко: «Умное голосование» Навального — откровенное мошенничество

Депутат Госдумы Вячеслав Володин высказался о проекте Алексея Навального «Умное голосование». Он заявил, что эта система выстроена на желании отдельных представителей несистемной оппозиции попасть во власть. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко прокомментировал ФАН позицию спикера нижней палаты парламента, напомнив о принципах работы «УГ».

В своем Telegram-канале Володин написал, что «Умное голосование» представляет собой несодержательный проект, не направленный на решение вопросов и проблем граждан. Более того — авторы этой выборной стратегии находятся за границей.

«Выборы в Госдуму в сентябре этого года должный пройти конкурентно, открыто и легитимно. Важно, чтобы в основе избирательной кампании были предложения и пути решения вопросов, которые волнуют людей», — пишет депутат.

«Умное голосование» («УГ») представляет собой разработанную сотрудниками ФБК (НКО-иноагент) систему, предлагающую консолидировано голосовать за определенных кандидатов на выборах разных уровней. Главное условие для того, что попасть в список «рекомендаций», — кандидат не должен состоять в партии «Единая Россия».

По мнению политолога Руслана Осташко, «Умное голосование» Навального является откровенным мошенничеством, призванным в очередной раз помешать проведению выборов.

«Это мошенничество проворачивали как на региональных, так и муниципальных выборах. Достаточно посмотреть, каких людей «УГ» привело в Мосгордуму. Посмотреть на их конкретные дела и результаты и понять, что ничего хорошего за «УГ» нет. Это просто мошеннический способ провести во власть нужных людей для того, чтобы реализовывать повестку, навязанную западными спонсорами», — сказал эксперт в беседе с ФАН эксперт.

При этом политолог порекомендовал всем, кто считает «Умное голосование» правильным электоральным инструментом, обратить внимание на политическую программу прошедших в органы власти депутатов и спросить, что они уже реализовали за время своей работы.

«В 99% случаев ответа мы не получим. Это хайп, это эмоции и попытка найти простые решения сложных вопросов, которые есть в России, путем жесткого популизма, который продвигал Навальный на западные деньги», — добавил он.

Осташко заключил, что «УГ» мешает проведению честных и конкурентных выборов. Это связано с тем, что проект создает провокационную информационную повестку вместо, например, анализа политической программы того или иного кандидата. Команда ФБК просто вешает ярлыки на всех депутатов «Единой России», уводя дискурс в эмоциональную беспредметную среду.